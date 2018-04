Eccellenza Marche, il Ciabbino torna a sorridere. Giovannini e Iachini stendono l'Urbania

Il Ciabbino torna alla vittoria nella 25esima giornata del campionato di Eccellenza Marche, decima di ritorno. La compagine picena, allo stadio "Tony Stipa" di Castel di Lama, ha superato 3-1 l'Urbania grazie ad una doppietta di Lion Giovannini e ad una rete di Jari Iachini. Sesto successo in campionato per il Ciabbino di mister Stefano Filippini che sale così a quota 24 punti in vista del prossimo impegno sul campo dell'Atletico Alma in programma Domenica 8 Aprile. A seguire gara interna con il Tolentino (15 Aprile), altro match casalingo contro il Grottammare (22 Aprile), ultima trasferta a Marina (25 Aprile) e gara di chiusura del campionato tra le mura amiche contro il Barbara (29 Aprile).







ECCELLENZA MARCHE 25° TURNO: MARINA-PORTO SANT'ELPIDIO 0-0, LORETO-ATLETICO ALMA 3-3, GROTTAMMARE-ATLETICO GALLO 0-1, BARBARA-BIAGIO NAZZARO 2-2, MONTEGIORGIO-CAMERANO 1-0, TOLENTINO-FORSEMPRONESE 4-1, PERGOLESE-PORTO D'ASCOLI 0-3, CIABBINO-URBANIA 3-1





CLASSIFICA

50 MONTEGIORGIO

48 ATLETICO GALLO

47 PORTO D'ASCOLI

38 TOLENTINO

37 GROTTAMMARE

34 ATLETICO ALMA

32 BIAGIO NAZZARO

32 FORSEMPRONESE

31 MARINA

31 PORTO SANT'ELPIDIO

30 URBANIA

30 CAMERANO

26 PERGOLESE

24 CIABBINO

21 BARBARA

21 LORETO





PROSSIMO TURNO: ATLETICO ALMA-CIABBINO, TOLENTINO-GROTTAMMARE, FORSEMPRONESE-BARBARA, PORTO SANT'ELPIDIO-LORETO, URBANIA-MARINA, ATLETICO GALLO-MONTEGIORGIO, BIAGIO NAZZARO-PERGOLESE, CAMERANO-PORTO D'ASCOLI





© Riproduzione riservata