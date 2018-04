Ciclismo, FCI Marche: Filippo Baroncini show al Trofeo Città di Montelupone

Al Trofeo Città di Montelupone luci della ribalta accese sulla vittoria di Filippo Baroncini della Italia Nuova Borgo Panigale in una quinta edizione contrassegnata dalla qualificata adesione dei migliori team del Centro Italia per la gioia degli organizzatori della Recanati Marinelli Cantarini.

Sui muri marchigiani è stata grande battaglia con 143 corridori protagonisti su un percorso leggermente ondulato tra i giri iniziali nella zona industriale di Montelupone (con il traguardo volante al quinto giro ad appannaggio di Gabriele Pellizzari dell’UC Foligno davanti a Samuele Micanti del Team Stipa e ad Emanuele Ansaloni della Sidermec F.lli Vitali) e la doppia ripetizione della salita di Montelupone con una serie di continui attacchi durante il gran premio della montagna (Riccardo Ciuccarelli del Reparto Corse-Cicli Falgiani, Gidas Umbri del Team Ciclistico Campocavallo e Gabriele Pellizzari dell’UC Foligno) e l’arrivo finale dove Baroncini ha allungato con freddezza per conquistare la vittoria davanti a Sauro Milantoni (Team Ciclistico Campocavallo) e Riccardo Ciuccarelli (Reparto Corse Falgiani-Marco Pantani).

Così Baroncini, romagnolo di Massa Lombarda, alla ventesima vittoria in carriera, la seconda tra gli juniores: “È stata una gara tirata sin dai primi chilometri con l’insidia del vento. La mia squadra è stata sempre davanti, eravamo presenti in tutte le fughe. Sulla prima salita è partito il mio compagno Davide Pinardi riuscendo a prendere al massimo 20 secondi, una volta ripreso si è formato un gruppetto di una quindicina di corridori e noi dell’Italia Nuova Borgo Panigale eravamo ben rappresentati con cinque elementi. Arrivati all’ultimo giro c’erano 6 chilometri circa di pianura prima di riattaccare la salita dove è stato fondamentale il lavoro del mio compagno di squadra Davide Dapporto nel tenere alta l’andatura per evitare altre fughe. Di nuovo altri scatti e siamo rimasti davanti in sette con la strada che saliva e all’ultimo chilometro la gamba era perfetta e ne avevo più degli altri”.

Per l’Amministrazione Comunale di Montelupone è intervenuto il vice sindaco Alberto Muccichini insieme ai componenti del comitato regionale FCI Marche con Lino Secchi (presidente), Emanuele Senzacqua (presidente della commissione giudici di gara), Stefano Vitellozzi (tecnico regionale) e Carlo Pasqualini presidente del comitato provinciale FCI Macerata che ha premiato Francesco Sacchini per la conquista del titolo provinciale juniores.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO CITTA’ DI MONTELUPONE

1. Filippo Baroncini (Italia Nuova Borgo Panigale) 101 chilometri in 2.34’00” media 39,351 km/h

2. Sauro Milantoni (Team Ciclistico Campocavallo)

3. Riccardo Ciuccarelli (Reparto Corse Falgiani-Marco Pantani) a 3”

4. Diego Zampolini (Team Alice Bike My Glass)

5. Matteo Domenicali (Sidermec F.lli Vitali)

6. Dennis Polisena (Team Coratti-Pronilab) a 20”

7. Gabriele Pellizzari (UC Foligno)

8. Gabriele Greco (Gulp Pool Val Vibrata) a 26”

9. Davide Pinardi (Italia Nuova Borgo Panigale) a 30”

10. Emilio Di Feliciantonio (Team Stipa)

11. Andrea Cantoni (Italia Nuova Borgo Panigale)

12. Alessandro Robecchi (UC Foligno)

13. Gidas Umbri (Team Ciclistico Campocavallo)

14. Alex Piccinini (Italia Nuova Borgo Panigale)

15. Tommaso Bazzica (UC Foligno)

16. Danilo Morzillo (Vini Fantini Sportur Freebike)

17. Nicolò Marabini (Team Alice Bike Myglass)

18. Davide Dapporto (Italia Nuova Borgo Panigale)

19. Piotr Plank (Cycling Team Fonte Collina)

20. Matteo Negrini (Team Alice Bike My Glass)

21. Orlando Pitzanti (Ozierese Carrera 1981)

22. Nicolò Lentini (Team Logistica Ambientale)

23. Samuele Necci (Team Coratti Pronilab)

24. Stefano Ceci (Team Coratti Pronilab)

25. Samuele Micanti (Team Stipa)

26. Lorenzo Leoni (Team Coratti Pronilab)

27. Nicholas Malizia (Cycling Team Fonte Collina)

28. Andrea Iulianella (Vini Fantini Sportur Freebike)

29. Marco Lucchetti (Cycling Team Fonte Collina)

30. Tommaso Bettuzzi (Italia Nuova Borgo Panigale)

31. Patrick Della Chiesa (Team Alice Bike My Glass)

32. Bryan Di Palma (Vini Fantini Sportur Freebike)

33. Matteo Minnozzi (UC Foligno)

34. Federico Quattrini (Team Ciclistico Campocavallo)

35. Emanuele Ansaloni (Sidermec F.lli Vitali)

36. Richard Perica (Team Coratti Pronilab)

37. Filippo Bastianelli (Team Ciclistico Campocavallo)

38. Francesco Sacchini (Scap Trodica di Morrovalle) campione provinciale juniores FCI Macerata

39. Diego Rossi (VPM Porto Sant'Elpidio-Monte Urano)

40.Tommaso Palazzi (VPM Porto Sant'Elpidio-Monte Urano)

41. Vittorio Aluigi (Sidermec F.lli Vitali)

42. Matteo Aloisi (Gulp Val Vibrata)

43. Nicola Romanelli (Team Ciclistico Campocavallo)

44. Federico Piccoli (Sidermec F.lli Vitali)

45. Simone Curzi (Cycling Team Fonte Collina)

46. Giuseppe Graziano (Italia Nuova Borgo Panigale)

47. Michael Grisanti (Scap Trodica di Morrovalle)

48. Manuel Checcucci (Rinascita)

49. Cristian Cirilli (UC Foligno)

50. Lorenzo Visani (Italia Nuova Borgo Panigale)

51. Diego Di Lena (Tre Emme Morrovalle)

52. Nicolas Morganti (Cycling Team Fonte Collina)

53. Emanuele Pierluigi (Scap Trodica di Morrovalle)

54. Patrick Casadio (Team Alice Bike My Glass)

55. Federico Buschi (Sidermec F.lli Vitali)





