Ascoli Piceno: Palazzo dei Capitani, si presenta il progetto ''Resto a casa''

Giovedì 12 Aprile alle ore 16.45 nella Sala dei Savi presso il Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno verrà presentato il progetto innovativo “Resto a casa” promosso dalla Cooperativa Sociale GEAe realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per offrire assistenza domiciliare gratuita a famiglie con malato di Alzheimer residenti nel Comune di Ascoli Piceno.

PROGETTO RESTO A CASA

La Cooperativa GEA a r.l. di Macerata, promuove l’innovativo progetto denominato “Resto a casa”, che permetterà ad alcune famiglie di Ascoli Piceno che convivono con una persona non autosufficiente con diagnosi di Alzheimer, di ricevere gratuitamente assistenza a domicilio per un anno. L’iniziativa è realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Nello specifico la Cooperativa GEA, di comune accordo con i vari partners aderenti, selezionerà per questo progetto pilota n° 15 famiglie, che per 12 mesi avranno a disposizione in modo del tutto gratuito diversi servizi (un piano di intervento personalizzato, una cartella socio-sanitaria digitale, vari ausili tecnologici per la rilevazione di parametri fisiologici e il monitoraggio del paziente, dei corso di formazione per caregivers, un punto di ascolto) e riceveranno da un’équipe di professionisti assistenza domiciliare, volta ad ottenere il miglior benessere possibile per l’assistito e per il familiare che se ne prende cura.

Per formare al meglio i futuri caregivers e i professionisti del settore che supporteranno le famiglie nella cura del familiare (assistenti sociali, psicologi, fisioterapisti, educatori professionali, OSS, infermieri, logopedisti, medico specialista) sono previsti 2 corsi di formazione sull’approccio bio-psico-sociale. L’assistenza sarà personalizzata in base alle esigenze individuali.

Il progetto, reso possibile grazie al particolare sostegno messo in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, intende anche sensibilizzare l’opinione pubblica a parlare del problema portandolo all’attenzione di quante più persone possibili.

L’auspicio è che questo progetto pilota, una volta messo a punto, potrà essere utilizzato da organizzazione del terzo settore residenti sul territorio nazionale. Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Regione Marche. All’incontro parteciperanno per i partners di Progetto: Comune di Ascoli Piceno (Sindaco Avv. Guido CASTELLI, Vice Sindaco Ass. Donatella FERRETTI); Asur Area Vasta 5 - Distretto Sanitario (Direttrice Giovanna PICCIOTTI); Confartigianato AP-FM (Pres. Natascia TROLI); ANAP (Pres. Rosina TROBBIANI). All’Evento pubblico possono partecipare tutti gli interessati: famiglie, professionisti del settore socio-sanitario, volontari delle varie associazioni. L’incontro ha lo scopo di informare e dibattere sulla proposta progettuale.





