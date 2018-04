Monteprandone, ''Cinema d'Autore'': parte il ciclo su Nanni Moretti

Mese di aprile all’insegna dei film di Nanni Moretti con la rassegna “Cinema d’Autore” organizzata dall’associazione “Tienimi un posto al cinema” e dal Comune di Monteprandone propone tre film del regista romano premio Oscar per “La stanza del figlio (2001), riconosciuto interprete di un cinema indipendente che ha trovato sistemazione nella casa editrice Sacher, fondata dallo stesso Moretti.



Le proiezioni, con inizio alle ore 21, sono ad ingresso gratuito e si svolgono nella sala audiocinema del Centro GiovArti in viale De Gasperi, 235 a Centobuchi di Monteprandone. Si parte, lunedì 9 aprile, con “La messa è finita” (1985) ritratto asciutto, a tratti impietoso, di un giovane prete alle prese con la difficile vocazione del pastore messo di fronte ai problemi irrisolti degli altri.

A seguire, sabato 14 aprile, verrà proiettato “Palombella Rossa” (1989) virile rappresentazione dell’amicizia e dello sport con evidenti riflessi autobiografici: il protagonista Michele Apicella è il pallanuotista Moretti da giovane ma con in più un senso di vuoto e spaesamento del protagonista reso dagli ambienti quasi asettici e i piani in movimento.

La proiezione sarà preceduta dall’intervento dello scenografico Giancarlo Basili, originario di Montefiore dell’Aso e professionista di livello internazionale. Con un forte legame con le Marche che lo porta, ogni anno, ad organizzare in estate una prestigiosa rassegna dal titolo “Sinfonie di cinema”, Basili ha avuto due nomination al David di Donatello: una per “Il caimano di Moretti” (2006) e, recentemente, per “La tenerezza di Gianni Amelio” (2017).

Infine, lunedì 23 aprile, sarà la volta di “Caro Diario” (1993), suddiviso in più scene tematiche, aventi per oggetto il rapporto tra il regista e la propria lettura del mondo attraverso la memoria e la scrittura.

Ricordiamo che la programmazione proseguirà anche nel mese di maggio con quattro film di Gianni Amelio. Per maggiori informazioni www.monteprandone.gov.it/news/al-via-la-rassegna-cinema-dautore e pagina Facebook/Tienimi un posto al cinema www.facebook.com/tienimiunpostoalcinema





