Ascoli Piceno, successo per la camminata ''sulle tracce'' di Niccolò IV

Successo per la camminata “sulle tracce” di Niccolò IV. Sono stati tanti i cittadini, infatti, che hanno partecipato all’iniziativa promossa da Circolo Acli Oscar Romero e U.S. Acli Marche, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Ascoli Piceno in occasione della ricorrenza della morte, avvenuta il 4 aprile 1292, del primo Papa appartenente dall’ordine francescano della storia nativo proprio della nostra città.

Il percorso è partito da Piazza Arringo, dove nella Pinacoteca civica è conservato lo splendido Piviale, per proseguire in altri luoghi legati al francescanesimo nella nostra città come ad esempio il chiostro.

La “Camminata per Niccolò IV” rientra nel progetto “Gli itinerari della fede” che abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza ed alla valorizzazione delle ricchezze, anche turistiche, del territorio. Per maggiori informazioni si può consultare l’apposita pagina facebook “Gli itinerari della fede”. Il prossimo appuntamento col progetto avrà luogo sabato 21 aprile a Cossignano con la “Camminata per San Giorgio”.





