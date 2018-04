Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 10 Aprile

Ascoli Piceno

Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; nuvolosità irregolare in serata. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio; nuvolosità via via più compatta la pomeriggio e anche in serata, ma sempre con tempo asciutto.

Italia

Maltempo al Nord Italia con piogge e rovesci localmente intensi già a partire dalla mattinata. Torna la neve sulle Alpi con accumuli anche abbondanti a quote che varieranno dai 1200 metri dei settori occidentali ai 1800 metri di quelli orientali. Condizioni di tempo generalmente stabile al Centro sia nelle ore diurne che in quelle serali ma con molti addensamenti sparsi anche compatti alternati solamente a locali schiarite. Possibili piogge confinate solo all’alta Toscana dal pomeriggio. Tempo in progressivo peggioramento sulle regioni meridionali, con piogge e rovesci anche intensi a partire dalla serata soprattutto sulle Isole Maggiori e sulla Calabria. Più asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione e massime in generale aumento.





