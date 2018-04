Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 11 Aprile

Ascoli Piceno

Tempo generalmente stabile con nuvolosità diffusa nel corso delle ore diurne; nubi sparse anche in serata, ma sempre con tempo asciutto. . Temperature comprese tra +11°C e +18°C.

Marche

Condizioni di tempo generalmente stabile al mattino e al pomeriggio con cieli nuvolosi su tutti i settori, deboli precipitazioni al pomeriggio sugli Appennini. Fenomeni in serata anche lungo la costa settentrionale.

Italia

Condizioni di spiccato maltempo sul Piemonte, Liguria, Valle d' Aosta e Lombardia con piogge molto intense per tutto l' arco della giornata. Tempo instabile durante la seconda parte della giornata anche sulle restanti regioni settentrionali con piogge sparse in serata e nottata. Neve oltre i 1200 metri di quota sui settori occidentali alpini. Condizioni di tempo instabile al Centro sia nelle ore diurne che in quelle serali connubi in transito e piogge associate, specie su Toscana, Lazio e Umbria. Tempo instabile sulla Sicilia, Sardegna e Calabria al mattino con deboli piogge. Durante le ore pomeridiane locali rovesci interesseranno anche i settori interni peninsulari. Tempo stabile in serata e nottata.

Temperature in generale aumento tranne sulle regioni settentrionali con valori stabili o in lieve calo.







Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata