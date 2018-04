Ciclismo, torna il Trofeo Città di Maltignano: 150 juniores ai nastri di partenza

A Maltignano quarto anno consecutivo con il ciclismo juniores e l’omonimo Trofeo Città di Maltignano che si svolge domenica 15 aprile in ricordo di Luigi Fanini, Vincenzo ed Eva Di Matteo.



In cabina di regia il Cycling Team Fonte Collina nella gara di apertura del Trittico Piceno-Vibratiano che annovera anche il Trofeo Sant’Egidio alla Vibrata (22 aprile – Sant’Egidio) e il Trofeo Madonna dei Lumi (25 aprile – Civitella del Tronto).

“Ospitare una competizione sporitva è sempre il miglior biglietto da visita per un territorio – afferma Armando Falcioni, sindaco di Maltignano –. Per questo ringraziamo il Cycling Team Fonte Collina che ci ha concesso questo privilegio e diamo il benvenuto a tutti gli sportivi e agli ospiti di questa competizione, certi di essere all’altezza del prestigio di questo appuntamento”.

Con ritrovo a Maltignano in Via Dante Alighieri alle 10:00 e la partenza alle 15:00, il percorso è stato in parte rivisto per motivi di viabilità con un circuito iniziale di 13 chilometri da ripetere 5 volte (tra il bivio di Villa Lempa e Piane di Morro) e a seguire 3 giri di 12 chilometri cadauno con uno strappo in salita di 500 metri circa che conduce al traguardo di Maltignano paese (di fronte al Bar Celani).

Nonostante la concomitanza in Liguria con il Trofeo Città di Loano a carattere internazionale, gli organizzatori hanno lavorato nel migliore dei modi per regalare una vetrina importante ad alcune squadre (Cycling Team Fonte Collina, Team Stipa, Rinascita, Acqua&Sapone Team Mocaiana. Scap Trodica di Morrovalle, UC Foligno, Team Ciclistico Porto Sant'Elpidio, Vini Fantini Sportur-Freebike Sidermec-F.lli Vitali, Reparto Corse Falgiani-Marco Pantani, Progetto Ciclismo Sorrentino, Team Coratti-Pronilab, Team Ciclistico Campocavallo, Team Logistica Ambientale, Northwave Cofiloc, Asd Stormattack 100, Nucleo Gioventù Potenza, Cicloteam Laerte-Matera Sassi, Cicli Fatato, Gulp Pool Val Vibrata, Pro.Gi.T. Cycling Team, Capobianchi Cicli Moto Sport, Tre Emme Morrovalle) del Centro-Sud Italia per un totale di 150 iscritti.





