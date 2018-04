Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 17 Aprile

Ascoli Piceno

Cieli nuvolosi nel corso della mattinata; locali piogge sparse possibili nel corso del pomeriggio in generale esaurimento in serata . Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

Marche

Cieli nuvolosi al mattino con possibilità di locali e deboli piogge sui settori appenninici; al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi sui settori interni mentre sulla costa il tempo si manterrà asciutto. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Italia

Qualche pioggia o pioviggine al mattino al Nord Italia, specie sull’Emilia Romagna, mentre al pomeriggio locali acquazzoni potranno formarsi sugli Appennini e sulle Alpi orientali bagnando anche le zone limitrofe. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata e in nottata. Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali prima dell’aumento dell’instabilità al pomeriggio con acquazzoni e temporali sugli Appennini in espansione verso le coste tirreniche. Fenomeni in progressivo esaurimento in serata. Giornata caratterizzata dalle piogge al Sud, con rovesci e locali temporali a partire soprattutto dal pomeriggio sia sulle zone interne Peninsulari che Insulari. Fenomeni in estensione alle coste tirreniche, con precipitazioni sparse fino alla nottata.

Temperature stazionarie o in aumento le minime, massime senza variazioni di rilievo.







