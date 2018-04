Flipper Triathlon Ascoli, ottimi riscontri per la seconda gara sprint a Porto Recanati

Domenica 15 Aprile si è svolto ad Porto Recanati il 2° Triathlon Sprint, organizzato dalla FLIPPER Triathlon Ascoli Piceno A.S.D.

Si è trattato di una gara inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon, valida per la speciale classifica RANK ed era anche la prima delle 4 tappe previste nel nuovo circuito nazionale ADRIATIC SPRING TRI CUP 2018 che vede coinvolte 4 Regioni (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Marche e Puglia).

Oltre 200 Atleti provenienti da tutta Italia hanno sfidato la rigida temperatura dell'acqua e si sono poi dati battaglia sui circuiti cittadini chiusi perfettamente al traffico.

Dopo la prima frazione con 750 metri di nuoto in mare, gli atleti hanno percorso 20 km in bici, con suggestivo passaggio in Corso Matteotti, prima di tornare sul Lungomare e completare la gara con 5 km di corsa sulla splendida passeggiata pedonale.

Ad iscrivere il proprio nome come vincitori sull'Albo d'Oro della manifestazione sono stati l'Altoatesino Daniel HOFER del Venus Triathlon BG (58'02") e Sofia ONORATI dell'Olimpia Camerino (1h09'12").

Podio maschile completato dall'Atleta Francese Julien MENDEZ del Civitanova Triathlon e Devis BORGHINI del San Marino Triathlon, mentre quello femminile da Emanuela MONTANARI del Fano+Sport e Marina COCCIA della Flipper Triathlon Ascoli P.

Il vincitore Daniel HOFER è uno degli atleti più rappresentativi del Triathlon, pluri Campione Italiano e più volte sul podio delle gare internazionali di Coppa Europa e Coppa del Mondo.

La gara era valida anche per l'assegnazione dei titoli di Campione Regionale FITRI Marche di specialità. Le maglie di vincitore sono state indossate da Sergio MACHELLA dell'Happyness Group AN e Sofia ONORATI Olimpia Camerino MC.

Le classifiche complete della gara sono pubblicate su:

https://www.endu.net/it/events/triathlon-sprint-porto-recanati/results

Tutti i partecipanti sono rimasti favorevolmente colpiti dai percorsi che hanno esaltato la bellezza della città, favoriti anche dal mare calmo e dalle buone condizioni meteo che hanno reso la giornata ancora più piacevole.

Il successo della manifestazione, fortemente voluta e confermata dall'Amministrazione Comunale di Porto Recanati, è frutto di un enorme lavoro organizzativo che ha coinvolto un notevole numero di responsabili.

Particolarmente curato il rispetto della sicurezza in gara, meticolosamente coordinato dai rappresentanti della Polizia Locale e da Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Porto Recanati e Civitanova Marche.

Fondamentale l'assistenza svolta dai volontari delle locali Sezioni della Protezione Civile ed Ass.ne Naz.le Carabinieri in congedo, supportati dalle Scorte Tecniche del Moto Club Morrovalle e Associazione CB di Macerata.

Il Servizio Sanitario è stato garantito dal Dott. Kubolli e dalle Ambulanze della locale Croce Rossa di Loreto.

Un doveroso ringraziamento va riconosciuto alle Aziende che hanno fornito un importante contributo per i costi di gestione dell'evento:

Bike Caffè - Porto Recanati MC

Pro Action Integratori per lo Sport

Dorelan Reactive - Forlì FC

Sport Lab - Porto San Giorgio FM

Free Sport - Tolentino MC

Arena - Tolentino MC

Bar Gelateria Giorgio - Porto Recanati MC

Ristorante Da Fabietto - Porto Recanati MC

Hotel Enzo - Porto Recanati MC

Hotel Nicola Bianchi - Porto Recanati MC

Balnerare Bagni Fiore - Portro Recanati MC

Nonno Ferruccio Gelato Artigianale - Porto Recanati MC

Supermercato SI con TE Super Store - Porto Recanati MC

Supermercato SI con TE Market - Porto Recanati MC

Foto.Grafia - Porto Recanati MC

Landescapes Sport Excursions - Ascoli Piceno

Total Training srl - Cesenatico FC.

I favorevoli consensi riscontrati tra gli Atleti e l'inserimento della gara nel nuovo Circuito ADRIATIC SPRING TRI CUP, lasciano immaginare che per la 3° edizione del 2019, il numero degli iscritti alla gara aumenterà notevolmente.





