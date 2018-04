Terremoto Centro Italia, consegnate 3058 casette. Nelle Marche sono 1361

Ad oggi sono stati completati i lavori in 169 aree e sono state consegnate ai Sindaci 3.058 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 44 comuni. A queste si aggiungono 502 Sae installate ma non ancora consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione che, sommate alle casette già consegnate, portano il totale a 3.560 Sae, pari al 93% del fabbisogno complessivo.

In particolare sono 1.361 le casette consegnate nelle Marche, 762 nel Lazio, 713 in Umbria e 222 in Abruzzo. Sono in attesa di consegna 396 Sae nelle Marche, 27 in Umbria, 26 in Abruzzo e 53 nel Lazio. Attualmente sono in corso lavori in 37 aree.

Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.829 le Sae ordinate: 824 nella Regione Lazio, 758 in Umbria, 1.949 nelle Marche e 298 in Abruzzo.

Sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile è possibile consultare la mappa interattiva sullo stato di avanzamento dei lavori di installazione.





© Riproduzione riservata