San Benedetto, rigenerata area verde Piazza della Libertà divenuta bivacco notturno

"L'attenzione per quanto accade nel quartiere Ponterotto, così come per tutte le istanze che arrivano dai Comitati di quartiere, è sempre massima, e lo dimostrano gli interventi svolti". Così l'assessore alla partecipazione e all'ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Traini commenta la conclusione dei lavori di sfalcio dell'erba e di pulizia dell'area verde di piazza della Libertà che giunge al termine di una serie di azioni che l'amministrazione comunale, per interessamento diretto dello stesso Traini e della consigliera Mariadele Girolami, ha portato a termine o sta per farlo per restituire decoro e sicurezza alla zona dove, lo ricordiamo, insistono anche un centro anziani e la ludoteca comunale "Soqquadro".

Nei giorni scorsi infatti, la Polizia Municipale era intervenuta per sgomberare il campo da bocce che si era trasformato in bivacco notturno ed era stata potenziata la relativa illuminazione. Successivamente, per due volte, tra sabato e lunedì scorsi, gli agenti si sono presentati insieme ad addetti di Picenambiente per la rimozione delle siringhe abbandonate e, cosa molto importante, continueranno a monitorare la situazione anche in futuro.

Inoltre, nei prossimi giorni sarà posizionata una telecamera di videosorveglianza e saranno ripristinate le chiusure dei cancelli che separano l'area del plesso di via Colle Ameno dove si trova la Ludoteca dallo spazio circostante. Infine è stata incrementata la dotazione di cestini portarifiuti.

"Si tratta di misure di cui si è parlato nel corso dell'assemblea dei residenti nel quartiere svoltasi venerdì scorso - conclude l'assessore Traini - e che sono state concordate con lo stesso direttivo. Compatibilmente con le risorse umane ed economomiche a disposizione, saremo sempre a disposizione per valutare insieme quali altre azioni mettere in atto per migliorare la qualità di vita dei cittadini".





La Giunta comunale di San Benedetto del Tronto, nella seduta del 16 Aprile, ha intanto approvato un'integrazione al riaccertamento dei residui che costituisce parte integrante del rendiconto della gestione 2017 che presto andrà all'esame del Consiglio comunale.

Tale integrazione si è resa necessaria per contabilizzare un introito di circa 557mila euro provenienti da ASUR e Regione Marche relativi a spese già sostenute dal Comune in materia di interventi in campo sociale. Sostanzialmente il Comune riceve quanto anticipato per erogare prestazioni sociali e poi debitamente rendicontato.

Con questa modifica, il rendiconto 2017 presenterà un avanzo libero di amministrazione di complessivi 1,7 milioni di euro che dovrà essere poi destinato a servizi comunali, compresi quindi quelli di natura sociale, secondo le decisioni che scaturiranno dalla seduta consiliare.

