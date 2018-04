Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 20 Aprile

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni sia al mattino sia al pomeriggio; generale assenza di nuvolosità anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Marche

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampie schiarite su tutto il territorio; i cieli si attendono sereni anche in serata.

Italia

Giornata all' insegna del bel tempo con il sole prevalente su tutti i settori settentrionali sia al mattino che al pomeriggio. Innocui addensamenti nuvolosi possibili solo sulle Alpi orientali. Sole prevalente al mattino su tutte le regioni del centro Italia. Cieli sereni anche durante il pomeriggio e la serata e totale assenza di precipitazioni. Mattinata dal tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud. Al pomeriggio nubi convettive in sviluppo sulla Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili acquazzoni associati sui settori interni, sereno altrove. Esaurimento dei fenomeni in serata e bel tempo ovunque.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.







Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano







