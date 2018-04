Cremonese-Ascoli, arbitra Marinelli. Tre i precedenti con il Picchio, nessuna sconfitta

E' Livio Marinelli l'arbitro designato ad arbitrare il match Cremonese-Ascoli in programma Sabato 21 Aprile alle ore 15:00 allo stadio "Zini" per la 37esima giornata del campionato di Serie B. Il 33enne fischietto della sezione di Tivoli sarà coadiuvato dagli assistenti Oreste Muto di Torre Annunziata e Pietro Dei Giudici di Latina e dal quarto uomo ufficiale Davide Curti di Milano. In questa stagione Marinelli ha diretto 15 gare di Serie B con un totale di 68 ammonizioni, un'espulsione e 3 rigori concessi. Nello scorso torneo cadetto Marinelli arbitrò, il 18 Febbraio 2017, il match Vicenza-Ascoli terminato 1-1 al "Menti" con gol di Mignanelli e De Luca. Sempre nella scorsa stagione diresse, il 10 Dicembre 2016, diresse Ascoli-Latina 2-2 (rossi per i pontini Coppolaro e Rocca) e Cittadella-Ascoli 0-1 del 21 Ottobre 2016 (con l'espulsione dell'attaccante veneto Litteri nel finale di primo tempo che scatenò le proteste del dg Marchetti e di mister Venturato).





Ecco tutte le designazioni della sedicesima giornata di ritorno di Serie B:





BRESCIA – CESENA Sabato 21/04 h. 20.30

PINZANI

BACCINI – COLAROSSI

IV: DONDA





CREMONESE – ASCOLI Sabato 21/04 h. 20.30

MARINELLI

MUTO – DEI GIUDICI

IV: CURTI





ENTELLA – PRO VERCELLI Sabato 21/04 h. 20.30

DI PAOLO

INTAGLIATA – GROSSI

IV: PRONTERA





FOGGIA – BARI Sabato 21/04 h. 20.30

CHIFFI

BRESMES – GALETTO

IV: PEZZUTO





FROSINONE – EMPOLI Lunedì 23/04 h. 20.30

ABBATTISTA

ROCCA – ROSSI C.

IV: NASCA





NOVARA – VENEZIA Sabato 21/04 h. 20.30

FOURNEAU

SECHI – LUCIANO

IV: CAPONE





PALERMO – AVELLINO Sabato 21/04 h. 20.30

GIUA

COLELLA – LANOTTE

IV: DIONISI





PARMA – CARPI Sabato 21/04 h. 20.30

MINELLI

CALIARI – DE TROIA

IV: D’ASCANIO





PERUGIA – TERNANA Domenica 22/04 h. 15.00

LA PENNA

CECCONI – RASPOLLINI

IV: MARINI





PESCARA – SPEZIA Domenica 22/04 h. 17.30

GHERSINI

TARDINO – MASTRODONATO

IV: PASCIUTA





SALERNITANA – CITTADELLA Sabato 21/04 h. 20.30

GUCCINI

ROSSI L. – VECCHI

IV: NICOLETTI





