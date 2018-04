Ascoli Piceno, a ''Città delle Stelle'' apre il nuovo Roadhouse Restaurant

Il prossimo 24 aprile, al Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno, apre il nuovo Roadhouse Restaurant, il centodiciassettesimo locale della catena di steakhouse tutta italiana del Gruppo Cremonini.

Il nuovo ristorante ha 160 posti a sedere, l'ampio parcheggio a servizio del Centro Commerciale e dà lavoro a 35 giovani, tutti della zona. Il ristorante offre le innovazioni tecnologiche comuni a tutti i Roadhouse: il WIFI gratuito e la possibilità, tramite l’APP Roadhouse, di utilizzare la fidelity card per ottenere sconti e promozioni esclusive, oltre a pagare tramite smartphone evitando la fila in cassa. Inoltre per tutti i bambini sarà a disposizione l’area kids, con giochi interattivi dove potranno divertirsi in tutta sicurezza.

Il nuovo locale di Ascoli Piceno è il quinto nelle Marche, dopo quelli di Macerata, Ancona, Pesaro e Senigallia.

I ristoranti Roadhouse sono diffusi in Italia in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Sicilia. Ciascun locale offre un’esperienza unica nella degustazione delle migliori carni alla griglia e degli altri componenti del ricco menu. Il tutto condito da un attento e accurato servizio al tavolo e dalle migliori opportunità offerte anche dalla Roadhouse Card, con i vantaggi esclusivi per la community, che ad oggi con un incredibile successo ha già superato il milione di iscritti.

I locali sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un'ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il prezzo medio a persona è compreso tra 17 e 19 Euro.

Nel 2017 Roadhouse, con oltre 2.800 dipendenti, ha realizzato un fatturato di 150 milioni di euro.





