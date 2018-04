San Benedetto del Tronto, bilancio positivo per la ''Camminata a 6 zampe''

Successo per la “Camminata a 6 zampe” organizzata in occasione della “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna”. All’iniziativa, promossa da U.S. Acli provinciale e Asd Canminando insieme ed organizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, hanno partecipato diversi cittadini, provenienti da Marche ed Abruzzo, in compagnia dei loro amici a 4 zampe.



Particolarmente apprezzata, oltre alla camminata, la visita alla Riserva naturale della Sentina che è servita a molti per conoscere una struttura meraviglia nella quale non si erano mai recati.

La “Camminata a 6 zampe” è una iniziativa di promozione dell’attività fisica ed è stata abbinata alla “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna” per evidenziare l’importanza del movimento e delle iniziative di prevenzione proprio della salute.

Ma il progetto serve anche per creare momenti di socializzazione nella popolazione e per conoscere meglio il territorio, come avvenuto questa volta per la Riserva naturale della Sentina.

Per ulteriori informazioni sul progetto “Camminata a 6 zampe” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Ascoli Piceno/Fermo.





© Riproduzione riservata