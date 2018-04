Camera Commercio Ascoli, seminario formativo per borsisti ''Over 30''

La sala congressi della Camera di Commercio ospiterà nei giorni di giovedì 26 e venerdì 27 aprile un seminario di formazione obbligatoria rivolto ai beneficiari delle borse lavoro “Over 30”. Si tratta di una azione di approfondimento e confronto all’interno del Bando promosso dalla Regione Marche a conclusione dell’iter professionale di 6 mesi che i circa 400 borsisti hanno intrapreso in aziende e realtà occupazionali del territorio.

Il ciclo seminariale verte su tematiche come la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’orientamento professionale, la riforma del mercato del lavoro, le nuove tipologie contrattuali e le ultime novità normative in un campo in forte cambiamento. Si ricorda che l’attività formativa è obbligatoria: pertanto tutti i borsisti sono tenuti a partecipare mentre i soggetti ospitanti, ossia le aziende, hanno l’obbligo di consentire la partecipazione alla formazione.

Nel corso della due giorni, in veste di relatori ed esperti della materia, interverranno orientatori del Centro per l’Impiego, funzionari regionali e rappresentanti sindacali mentre, in rappresentanza della Regione Marche, parteciperanno venerdì 27 aprile, alle 11, la Vice Presidente Anna Casini e l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Loretta Bravi che si confronteranno con i beneficiari su questa misura finanziata dal Fondo Sociale Europeo. Solo nel Piceno, le due tranche del progetto hanno visto l’adesione di 575 beneficiari.