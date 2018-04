Regione Marche, è entrato nel vivo il progetto ''Giovani in movimento''

E’ entrato nel vivo il progetto “Giovani in movimento” che si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. L’iniziativa è stata avviata nello scorso mese di dicembre e prevede una serie di azioni realizzate dall’associazione Centro Iniziative Giovani (soggetto capofila) e dai soggetti partner: Associazione C.A.CU.AM. di Amandola, Associazione di volontariato Delta di Ascoli Piceno, Istituto tecnico statale economico e tecnologico “Carducci/Galilei” di Fermo, Associazione Wega di Amandola, Comune di Campofilone ed Associazione culturale Gente di strada di Ascoli Piceno.



Il progetto interessa la Provincia di Ascoli Piceno e di Fermo ed in particolare i territori dei comuni di Ascoli Piceno, Amandola, Fermo e Campofilone.

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere nuove modalità e forme di aggregazione e di incontro dei giovani attraverso iniziative culturali e formative, attività di orientamento e placement, nonché appositi centri o spazi aggregativi. Gli obiettivi specifici dell’iniziativa sono diversi. In primo luogo favorire percorsi che qualifichino lo stare insieme come occasione di crescita, promuovendo i fattori positivi legati alla relazione ed alla condivisione di iniziative.

In secondo luogo promuovere nuove forme di aggregazione giovanile, organizzate, autogestite o spontanee, finalizzate alla costruzione dell’identità personale dei giovani e della loro coscienza civica.

In terzo luogo valorizzare i momenti formativi e aggregativi per rafforzare gli strumenti culturali e le competenze a valenza orientativa. Il progetto “Giovani in movimento” è stato presentato alla Regione Marche nel 2017 in risposta al bando AggregAzione (seconda edizione) e la sua conclusione è prevista nel mese di ottobre 2018.