San Benedetto, torna l'appuntamento con ''Salute in cammino con la luna Piena''

Torna “Salute in cammino con la Luna Piena”. Lunedì 30 aprile, con partenza dalla sede Acli di via Mercantini (angolo via Carducci) alle ore 21, prenderà il via una camminata con una doppia finalità.



Da un lato la promozione dell'attività fisica per persone di ogni età, dall'altro una maggiore conoscenza del territorio grazie alla luce proveniente dalla Luna piena che illuminerà e valorizzerà il percorso attraversato.

Questa volta è stato scelto il porto di San Benedetto del Tronto, verso cui ci si direzionerà e che pemetterà di ammirare il mare e la zona circostante, proprio grazie alla Luna piena.

L'iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici. Il percorso è adatto anche a persone non particolarmente allenate, non si tratta infatti di una competizione.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell'Unione Sportiva Acli Marche.

