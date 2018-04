Monteprandone, ''Danilo Memoli trio'' chiude l’International Jazz Day

Ultimo appuntamento con l’International Jazz Day 2018 la rassegna di quattro concerti che ha portato a Monteprandone i più famosi artisti del genere. Lunedì 30 aprile, data in cui si celebra la Giornata Internazionale del Jazz indetta dall'Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura), nella sala delle esposizioni del centro GiovArti si esibirà il “Danilo Memoli trio”.



Composta da Danilo Memoli al piano – musicista che ha avuto collaborazioni con i più famosi artisti della musica jazz italiana come Pietro Tonolo, Carlo Atti, Roberto Rossi, Fabrizio Bosso e americani come Dave Schnitter, John Mosca, Vincent Herring, Jesse Davis, Bob Sands, Eddie Henderson e Steve Grossman - Marc Abrams al contrabbasso e Enzo Carpentieri alla batteria, la formazione sarà accompagnata da Fabrizio Puzielli al sax alto.

Il concerto, organizzato dall’associazione Marche Jazz con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e della Fondazione Carisap e la collaborazione di Idea Pallet by Pla.fer.Cart. per l’allestimento della sala, è ad ingresso gratuito e avrà inizio alle ore 22. Durante la serata sarà offerta una degustazione curata da “Enogastronopedia” e “Cibi & Cibi”, preparata dallo chef Pino Rainone noto per le sue preparazioni con prodotti biologici.