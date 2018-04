Ascoli-Perugia, dato definitivo dei tifosi biancorossi che saranno in Curva Nord

Commenti (5)

asnkvola 27 Aprile 2018 19:16

Per una città come Perugia vicina poco più di due ore 278 tifosi al seguito sembra più una gita a Padre Pio che una trasferta sentitissima...........Scorie Ternana............

tonino 27 Aprile 2018 19:26

Vergognatevi... manco 5 pulman riempite, vergogna!!!!!!!!!

simosbn74 27 Aprile 2018 19:32

Ah mo ho capito perché santopadre vuole giocare sempre in casa. Almeno a 2000 ci arriva ahahaha

simosbn74 27 Aprile 2018 19:45

Apparte gli scherzi: il patron invece di dire ca...te come sempre tipo “allo stadio viene poca gente” perché non da la curva nord a noi e gli altri li mette nei distinti nord ovest ? No perché eccetto i foggiani non lo merita un settore del genere

asnkvola 27 Aprile 2018 20:40