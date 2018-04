Arquata del Tronto, inaugurazione ufficiale della ''Cittadella delle attività''

Oggi vi è stata l'inaugurazione ufficiale e benedizione della "Cittadella delle attività" che la Cna di Ascoli Piceno ha realizzato con il contributo delle istituzioni e il prezioso intervento di donazioni di enti e aziende private. "La necessità di ripartire è in questi territori molto colpiti - ha detto Daniele Vaccarino, il presidente nazionale della Cna che non è voluto mancare a questo importante appuntamento per il Piceno - una priorità sentita dalle aziende ma anche in modo molto significativo dalle popolazioni. Artigianato e commercio non sono solo fondamenti dell'impresa italiana ma anche segno di vitalità e di una comunità che, malgrado le vicissitudini, torna alla vita normale. Per questo, inaugurando oggi una cittadella di attività artigiane e commerciali, come Cna ci sentiamo orgogliosi per l'azione di guida e di collante che l'Associazione è riuscita a fare tra istituzioni e imprese".



La struttura ospiterà un bar, un ristorante, un tabaccaio, un negozio di alimentari e una macelleria la “Cittadella delle attività produttive” realizzata in prossimità dell’area Sae di Pescara del Tronto grazie alla sinergia tra istituzioni – Comune di Arquata del Tronto, Regione Marche, Camera di Commercio di Ascoli Piceno, partner importanti come Cna e Croce Rossa Italiana e con il contributo di Pirelli e Cassa Sovvenzioni e Risparmio. La struttura accoglierà anche un consorzio che opera nel settore agroalimentare, un punto di servizi della Cna Picena e un presidio permanente della Croce Rossa. “Con l'inaugurazione di oggi la Cna di Ascoli, completata l’azione di coordinamento del progetto – spiega Luigi Passaretti, presidente territoriale dell’Associazione – esprime soddisfazione e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a far diventare realtà un sogno. Impegno e solidarietà che hanno coinvolto l’Italia. Da Pirelli (con una raccolta di fondi fra i dipendenti e una donazione dell’azienda), alla C.S.R. (Cassa di Sovvenzioni e Risparmio tra il Personale della Banca d’Italia) e alla Croce Rossa Italiana. Quindi Regione Marche e Comune di Arquata, per l’urbanizzazione".

Quella del 28 aprile è una data importante perché in questo giorno tornano a vivere alcune realtà commerciali che hanno scritto la storia dell’economia di questo territorio. È inoltre un altro passo che si compie nel lungo percorso verso il ritorno alla normalità e alla quotidianità. "I lavori sono stati seguiti costantemente dalla Cna Picena - precisa Francesco Balloni, direttore generale della Cna di Ascoli - con impegno massimo per far sì che un piccolo ma significativo numero di imprese artigiane e commerciali potessero ripartire in una struttura provvisoria ma di eccellenza per qualità del progetto e sostenibilità. La Cittadella sarà per la comunità di riferimento un piccolo centro commerciale, produttivo e di servizi e per la realizzazione della struttura sono stati utilizzati materiali a basso impatto ambientale. Inoltre l’efficienza energetica è garantita da una pannellatura all’avanguardia, mentre il legno garantirà il massimo della resistenza possibile da un punto di vista antisismico”.

L'inaugurazione, sobria ma di grande significato anche emotivo, è stata coordinata dalla giornalista Rai Chiara Paduano. Presenti: il Sindaco di Arquata, Aleandro Petrucci; il Prefetto, Rita Stentella; il Presidente Regione Marche, Luca Ceriscioli; il Commissario, Paola De Micheli; Eleonora Pessina Giada, per Group Sustainability Officer Pirelli & C spa; Omero Papi, Presidente Cassa Sovvenzione e Risparmio; Francesco Rocca, Presidente Croce Rossa Italiana; Cristiana Biancucci, Presidente Comitato Ascoli Piceno Croce Rossa Italiana; Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio; Ivanoe Lo Bello, Presidente Unioncamere Nazionale; Luigi Passaretti, Presidente Territoriale Cna Ascoli Piceno; Daniele Vaccarino, Presidente Cna Nazionale. Al termine della cerimonia taglio del nastro e benedizione del Vescovo Giovanni D'Ercole.