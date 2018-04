Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il 1° Maggio

Ascoli Piceno

Cieli generalmente nuvolosi al mattino; peggioramento a partire dal pomeriggio con possibilità di deboli piogge sparse estese anche alle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +18°C.

Marche

Piogge diffuse al mattino sui settori settentrionali, più asciutto altrove; fenomeni estesi al pomeriggio ed anche in serata su tutto il territorio.

Italia

Tempo in progressivo peggioramento al Nord, con piogge e rovesci man mano sempre più intensi e diffusi ad iniziare dal pomeriggio. I primi settori ad essere colpiti saranno quelli occidentali, con neve sulle Alpi in calo fino a 1700 metri. Giornata all'insegna dell'instabilità al Centro Italia, con precipitazioni sparse sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. I fenomeni più intensi sono attesi sulla Toscana, localmente più asciutto solo sull'Abruzzo. Condizioni di tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali, in particolare su quelle Peninsulari con cieli irregolarmente nuvolosi. Maltempo sulla Sardegna con temporali anche intensi e piogge sulla Sicilia ad iniziare dalla notte.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.



Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano











© Riproduzione riservata