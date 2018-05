Offida, brillano i podisti marchigiani alla quinta edizione del Trofeo Avis Road Run

Primo maggio di corsa a Offida (AP) per la quinta edizione del Trofeo Avis Road Run, incontro su strada tra rappresentative regionali giovanili, all’interno del centro storico cittadino e nell’ambito della Maratonina del Serpente Aureo - Trofeo Croce Santa. La squadra delle Marche coglie due terzi posti a livello individuale, entrambi nelle gare dedicate agli under 16, di fronte a una buona cornice di pubblico. Tra i cadetti arriva una buona prova collettiva, con quattro atleti nei primi undici: spicca la prestazione di Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona), terzo e preceduto di un soffio dagli avversari, ma alle sue spalle si piazzano ottavo Daniele Pennacchietti (Team Atl. Porto Sant’Elpidio), nono Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) e undicesimo Riccardo Piccioni (Asa Ascoli Piceno).

Anche le cadette riescono a comportarsi bene, guidate da Serena Frolli (Atl. Osimo) che chiude in terza posizione seguita da Eva Luna Falcioni (Atl. Avis Fano-Pesaro), quinta sul traguardo. Nelle sfide degli under 14 i migliori marchigiani sono invece Jacopo Sanginesi (Atl. Civitanova) che è quinto tra i ragazzi e Marica Melatini (Atl. Ama Civitanova), undicesima. Dominio del team del Lazio con quattro vittorie su quattro e perciò anche nella classifica finale davanti all’Umbria, all’Abruzzo e alla formazione delle Marche selezionata dal fiduciario tecnico regionale Robertais Del Moro, con Ivan Ruzzetta nel ruolo di tecnico accompagnatore.

Le gare sono state precedute da una presentazione delle rappresentative al Teatro Serpente Aureo, mentre Piazza del Popolo ha fatto da scenario alle premiazioni conclusive. Sono intervenuti tra gli altri Isabella Bosano, vicesindaco di Offida, e Piero Antimiani, assessore allo sport del Comune di Offida, insieme a Leonardo Sanna, consigliere FIDAL Marche, nella manifestazione organizzata dalla società Offida Atletica del presidente Evasio Caucci e del referente organizzativo Mauro Marselletti.



RISULTATI RAPPRESENTATIVA MARCHIGIANA

Cadetti (2,5 km): 1. Dennis Borghesi (Lazio); 3. Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona); 8. Daniele Pennacchietti (Team Atl. Porto Sant’Elpidio); 9. Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona); 11. Riccardo Piccioni (Asa Ascoli Piceno); 17. Matteo Ranucci (Sef Stamura Ancona).

Cadette (2 km): 1. Sofia Terrinoni (Lazio); 3. Serena Frolli (Atl. Osimo); 5. Eva Luna Falcioni (Atl. Avis Fano-Pesaro); 15. Alisia Ripari (Atl. Civitanova); 18. Veronica Faggioli (Atl. Ama Civitanova); 19. Laura Marini (Sef Stamura Ancona).

Ragazzi (2 km): 1. Davide De Rosa (Lazio); 5. Jacopo Sanginesi (Atl. Civitanova); 15. Federico Pietracci (Atl. Elpidiense Avis Aido); 16. Andrea Tazza (Mezzofondo Club Ascoli); 20. Francesco Ranxha (Atl. Fabriano); 28. Emanuele Conti (Sef Stamura Ancona).

Ragazze (1,5 km): 1. Isabella Ferri (Lazio); 11. Marica Melatini (Atl. Ama Civitanova); 12. Virginia Bancolini (Atl. Avis Fano-Pesaro); 16. Maria Albanesi (Sef Stamura Ancona); 20. Anna Mengarelli (Atl. Recanati); 21. Martina Trisolino (Cus Urbino).



RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2018/REG16771/Index.htm







