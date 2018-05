Pattinaggio artistico, tanti titoli regionali federali per i Diavoli Verde Rosa

Gli atleti della Diavoli Verde Rosa hanno conquistato diversi titoli regionali sia nella specialità del singolo che della coppia artistico nella seconda fase del Campionato Regionale Federale svoltasi al Palasport di Camerano in data 5-6 giugno.

Nella categoria Giovanissimi A l’oro nel libero e nella Combinata è andato ad Allegra Ionni. Nella categoria Giovanissimi B Femminile il titolo regionale è stato vinto da Valentina Piciacchia davanti alla compagna di squadra Asia Cretone. Queste tre atlete rappresenteranno le Marche al Trofeo delle Regioni, gara nazionale a cui accedono le prime tre classificate delle categorie giovanissimi ed esordienti.

Ottimi piazzamenti per Noemi Fares ed Elena Girolami classificatesi rispettivamente al quarto e quinto posto in combinata nella categoria Giovanissimi B e per Maria Cristina Pirozzoli tredicesima classificata negli esercizi liberi della categoria Giovanissimi A.

Nella specialità delle Coppie Artistico il titolo regionale della categoria cadetti è andato alla coppia formata da Matilde Matteucci (Conero Roller) e Kevin Bovara (Diavoli Verde Rosa), coppia che fa parte della nazionale italiana, mentre nella categoria Allievi Regionali l’oro è stato vinto da Valentina Piciacchia e Alessandro Girolami (Diavoli Verde Rosa).

Il tecnico Ivan Bovara rimgrazia tutto lo staff che ha lavorato sinergicamente per raggiungere questi traguardi e nello specifico Laura Marzocchini per le coreografie, Alessandro Fratalocchi per la preparazione atletica, le allenatrici del settore giovanile Alessia Giannelli e Martina Foschi e un grazie particolare a Rosa Bovara (presidente onorario della Diavoli Verde Rosa) che, insieme al presidente Anna Maria Laghi, ha voluto essere presente per supportare gli atleti impegnati in questo importante appuntamento rotellistico.

Il prossimo impegno per il team sambenedettese dei Diavoli Verde Rosa sarà con la terza ed ultima fase del Campionato Regionale Federale che si svolgerà al Palasport di Camerano il 12 e 13 giugno dove saranno impegnati nella specialità del singolo Kevin Bovara nella categoria Cadetti, Alessandro Girolami nella categoria Allievi Regionali e Giorgio Liberini nella Categoria Divisione Nazionale D.





