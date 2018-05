Pescara-Ascoli, concessi altri 800 biglietti per il Settore Ospiti dello stadio ''Adriatico''

Dopo che nella giornata di ieri sono andati letteralmente polverizzati i 741 biglietti a disposizione dei tifosi dell'Ascoli Picchio per la gara con il Pescara in programma Sabato 12 Maggio alle ore 15:00 allo stadio "Adriatico-Cornacchia" per la 41esima giornata del campionato di Serie B, oggi sono stati messi a disposizione ulteriori 800 tagliandi per il Settore Ospiti. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell'Ascoli Picchio:

"Ritenendo valide le garanzie fornite dall'Ascoli Picchio con riferimento alla gara del Campionato di Lega B ConTe.it Pescara-Ascoli, in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Adriatico, le Autorità preposte all'ordine pubblico hanno autorizzato la concessione al club bianconero di ulteriori 800 biglietti (la dotazione iniziale era di 741) che saranno messi in vendita da domani.



Queste le garanzie fornite dall'Ascoli:

- effettuazione della trasferta con mezzi collettivi e la presenza di personale della Società al seguito dei propri tifosi;

- steward in trasferta.

I tifosi dell'Ascoli saranno guidati verso l'uscita Pescara Sud.

Si ricorda che il prezzo del biglietto per il Settore Ospiti è di 15,00 €. I residenti nella Regione Marche possono acquistare il tagliando solo per il Settore Ospiti fino alle ore 19:00 di venerdì. Non è necessaria la Tessera del Tifoso. Il circuito di riferimento è listicket.

Punti vendita ad Ascoli Piceno consultabili qui: https://locator.ubiest.com/storeLocator/customers/lottomatica/punti-vendita/lis/ ".

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Pescara Calcio:

"La Delfino Pescara 1936 comunica che sotto indicazione della Questura di Pescara e visto l’alto numero di richieste, concede alla tifoseria ospite dell’Ascoli Picchio l’utilizzo del settore Curva Sud con la messa in vendita di ulteriori 800 tagliandi gara.

Si invita la tifoseria Bianconera ad usufruire dell’uscita autostradale A14 Pescara Sud/Francavilla, in quanto tutte le altre uscite autostradali con direzione Pescara saranno presidiate dalle forze dell’Ordine con direttiva di blocco per tifosi ospiti ( possibilità di non vedere la partita) e successivo invito a tornare indietro.

NB Il ritrovo tassativo per tutti gli ospiti è entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 12 Maggio sul piazzale antistante uscita autostradale Pescara Sud/Francavilla. Si invita a seguire questa direttiva per agevolare le funzoni di controllo ed evitare disagi con successivi ritardi per l’ingresso allo stadio. Consigliamo inoltre di viaggiare con mezzi tipo autobus e mini van per facilitare le operazioni di posteggio.

Biglietti settore ospiti in vendita su circuito Listicket a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 9 Maggio.

INFO TIFOSI BIANCAZZURRI

Per tutti i possessori di biglietto e abbonati Pescara Calcio “Curva Sud“, si comunica che sarà riservato un posto in Tribuna Adriatica laterale senza costi aggiuntivi".





