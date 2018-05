C’è una cura per la calvizie. Ed è stata scoperta per caso...

La scoperta sarebbe avvenuta per caso. Cercavano di capire l'effetto collaterale imprevisto di un farmaco sperimentale per combattere l’osteoporosi. Loro sono un gruppo di ricercatori della Manchester University che hanno annunciato di aver trovato un farmaco per far ricrescere i capelli. Il farmaco contiene dei principi attivi che agiscono direttamente sulla proteina che frena la crescita dei capelli e che provoca la calvizie. Per gli scienziati “i primi risultati sono molto positivi”, anche se saranno necessarie ulteriori ricerche. Questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per trattare la calvizie negli uomini evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Ora per il nuovo prodotto si aprono prospettive economiche enormi, anche se è tutta da verificare la sua efficacia sull’uomo. Nel mondo si calcola che 4 uomini su 10 perdano i capelli nel corso della propria vita.





© Riproduzione riservata