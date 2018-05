Unione Sportiva Acli Marche, visita guidata al ''Museo della cartiera papale'' ad Ascoli

Prosegue il progetto “Camminata dei musei” che l’U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo porta avanti ormai da 4 anni. L’iniziativa, che ad Ascoli è già stata realizzata quest’anno con la visita al Museo archeologico ed al Museo Marcucci, prevede un nuovo appuntamento per venerdì 18 maggio alle ore 21, in occasione della “Giornata internazionale dei musei”.



Questa volta l’iniziativa prevede la visita gratuita guidata al “Museo della cartiera papale” che già in passato è stato oggetto di coinvolgimento nella stessa iniziativa ma che per la sua bellezza e per la sua ricchezza merita di certo un approfondimento.

Il programma dell’iniziativa prevede il raduno dei podisti alle ore 20,30 presso il Centro socio culturale Tofare in via Oristano 1 (angolo via Napoli – nel quartiere Tofare) o alle ore 21 direttamente presso la cartiera papale.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità” sostenuto da Banca Intesa San Paolo ed in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.cooperativemarche.it.





