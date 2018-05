CEM, in Portogallo emozionante testa a testa Faggioli-Merli. Ha la meglio il campione toscano

In Portogallo, 3° appuntamento del Campionato Europeo della Montagna 2018, Simone Faggioli s’impone in gara 1 con alle spalle Christian Merli a 1”753. Nella seconda gara, il portacolori trentino del Team Blue City Motorsport attacca senza ritegno. Vince e va a siglare il nuovo record del tracciato in 1’47”890. Ma non basta. Per somma di tempi, la 39ª Rampa Internacional Da Falperra è ancora di Faggioli con Merli staccato di solo 0”472.



Ecco il podio finale della gara portoghese: 1° Faggioli (Norma M20 FC), 2° Merli (Osella FA30) a 0”472, 3° Petit (Norma M20 FC) a 10”008. Prossimo appuntamento del Cem fissato in Spagna Domenica 20 Maggio con 47ª Subida al Fito.









CALENDARIO CEM 2018

15 Aprile 2018 Col Saint Pierre (Francia) - VINCITORE: SEBASTIEN PETIT

22 Aprile 2018 Rechbergrennen (Austria) - VINCITORE: CHRISTIAN MERLI

13 Maggio 2018 39ª Rampa Internacional da Falperra – (Portogallo) - VINCITORE: SIMONE FAGGIOLI

20 Maggio 2018 47ª Subida al Fito (Spagna)

3 Giugno 2018 Ecce Homo (Repubblica Ceca)

10 Giugno 2018 Glasbachrennen 2018 (Germania)

24 Giugno 2018 Coppa Paolino Teodori (Italia)

22 Luglio 2018 35ª Dobsinsky Kopec (Slovacchia)

29 Luglio 2018 Limanova (Polonia)

19 Agosto 2018 Course de Côte de Saint Ursanne (Svizzera )

2 Settembre 2018 Bistrica (Slovenia)

16 Settembre 2018 Buzetski Dani (Croazia)





