Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 15 Maggio

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare, rovesci nel corso del pomeriggio in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +10°C e +18°C.

Marche

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori; rovesci sparsi nel corso del pomeriggio. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Italia

Tempo instabile sulle regioni settentrionali e soprattutto sui settori centro orientali, con precipitazioni e rovesci sparsi specie nelle ore diurne. Fenomeni in esaurimento dalla nottata con cieli irregolarmente nuvolosi. Neve sulle Alpi oltre 1700-2000 metri. Piogge e rovesci anche intensi al Centro fin dal mattino, con i fenomeni più forti che sono attesi specie sul Tirreno. Neve in Appennino a quote medio alte prima che le precipitazioni si vadano generalmente esaurimento dalla nottata su tutte le regioni. Giornata all’insegna dell’instabilità al Sud Italia con precipitazioni sparse sia sulle regioni Peninsulari sia su quelle Insulari. Fenomeni sia al mattino che poi al pomeriggio e in serata mentre il tempo si farà più asciutto dalla notte.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata