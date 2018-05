Anas, forti piogge: chiusa temporaneamente strada statale 81 ''Piceno Aprutina'' a Folignano

Anas comunica che, a causa delle forti piogge è stato chiuso temporaneamente al traffico un tratto in entrambe le direzioni della strada statale 81 ‘Piceno Aprutina’, nel territorio comunale di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno.

Il provvedimento è stato disposto a causa dei detriti presenti in all’altezza del km 7,500. Il traffico è stato deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida

+++AGGIORNAMENTO MARCHE+++ ORE 18:00

Anas precisa che a seguito del versamento di materiale sulla sede stradale dal versante nel comune di Folignano (AP) il traffico diretto a Teramo è temporaneamente deviato in uscita al km 7,200 in direzione Maltignano Piane di Morro. Il traffico proveniente da Teramo è invece indirizzato all’altezza del km 8,300 in direzione Ascoli Piceno. Il personale Anas sta provvedendo alla pulizia della sede stradale dai detriti per la riapertura del tratto qualora le condizioni del versante lo consentissero in piena sicurezza per l’utenza in transito.

+++AGGIORNAMENTO MARCHE+++ ORE 19:00 La statale è stata riaperta al transito.







