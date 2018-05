Ascoli, scade 30 Giugno termine per domande a favore delle imprese colpite da sisma

Il Comune di Ascoli Piceno comunica ufficialmente che tra il 14 maggio 2018 e il 30 giugno 2018 le imprese interessate possono formulare specifica domanda per beneficiare delle misure finalizzate a favorire la ripresa produttiva nel settore turistico e dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e artigianato e delle imprese che svolgono attività agrituristica, a seguito degli eventi sismici. Le imprese devono essere operative nelle 4 province marchigiane (esclusa la Provincia di Pesaro Urbino che non ha comuni nel cratere) e devono aver subìto una riduzione di fatturato almeno pari al 30% nel periodo che intercorre tra gennaio 2017 e luglio 2017 rispetto alla media dello stesso periodo dei tre anni precedenti.

La domanda deve essere compilata on line utilizzando la procedura di invio telematico disponibile all’indirizzo internet https://sigef.regione.marche.it/ a partire dal 14 maggio fino a 30 giugno

Per informazioni contattare:

Elisabetta Pasqualucci - tel. 071- 8063691 elisabetta.pasqualucci@regione.marche.it oppure Luciano Morbidelli - tel. 071- 8063731 luciano.morbidelli@regione.marche.it .







