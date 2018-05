Automobile Club Ascoli-Fermo al 2° ''International Motor Days'' a Porto Sant'Elpidio

E’ stata inaugurata questa mattina in Via della Tecnologia nei pressi del casello A14 di Porto Sant’Elpidio, la seconda edizione dell’International Motor Days. L’iniziativa, frutto dello staff della ZTL Racing Events di Danilo Zampaloni, sarà aperta da oggi fino a domenica prossima. Motori, esposizione di mezzi, esibizioni sportive, sedute di prova e musica non mancheranno di attirare giovani e appassionati.

L’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo è presente con un proprio stand, dove sono disponibili degli omaggi per tutti i visitatori. Verranno illustrate ai oltre ai noti servizi per i soci, le proprie attività nello sport motoristico e le funzioni del Club ACI Storico, dedicato all’automobilismo d’epoca. Lo stand presenta inoltre tre belle vetture, ad iniziare dalla Giaur 750 del 1950 di Giuseppe De Angelis, che ha disputato negli anni cinquanta alcune edizioni della Mille Miglia, e dopo un recente restauro alcune rievocazioni, una Fiat 509 Sport del 1927 di Fabio Lepore, e la Gloria prototipo monoposto di Daniele Vellei, che partecipa alle gare in salita. Tra le iniziative sportive dell’Automobile Club per il 2018, la manifestazione di punta sarà la 57^ Coppa Paolino Teodori dal 23 al 25 giugno ad Ascoli Piceno, la classica cronoscalata valida quest’anno per il Campionato Europeo ed il Campionato Italiano della Montagna.

L’International Motor Days, che ha il patrocinio della Città di Porto Sant’Elpidio, Regione Marche, Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, Federazione Italiana Fuoristrada e Polizia di Stato, sarà aperto ai visitatori oggi e domani dalle ore 9,30 fino a notte inoltrata a ritmo di musica, domenica dalle 9,30 alle 22,00.

L’area di ben 65.000 mq ospita al coperto diversi stand di concessionarie fuoristrada e suv, di componenti e accessori dedicati al settore, oltre a servizi, abbigliamento sportivo, ed ampie zone dedicate a test drive fuoristrada, con aree anche per bambini. Molti gli spettacoli in cartellone, dalle esibizioni di stuntman, percorsi tecnici off-road, motocross freestyle e jeep jump. Musica ed intrattenimento non mancheranno con serate musicali, che prevedono anche i DJ Aladyn e Fargetta di Radio Deejay.





