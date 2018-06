Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 6 Giugno

Ascoli Piceno

Cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata; acquazzoni attesi al pomeriggio in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +15°C e +26°C.

Marche

Tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi nel corso della giornata salvo possibili acquazzoni pomeridiani sulle aree interne meridionali. Tempo generalmente asciutto in serata, possibili piogge sugli Appennini.

Italia

Tempo stabile al mattino salvo deboli piogge tra Piemonte e Lombardia, peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni tranne lungo le coste liguri e adriatiche. Residue piogge in serata sulle Alpi, prealpi e pianureadiacenti. Nubi in transito al Centro Italia con poche schiarite fin dal mattino ma con tempo asciutto. Deboli piogge al pomeriggio in Toscana e sull' Appennino, stabile altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque. Giornata all’insegna della stabilità sulle regioni meridionali peninsulari e Sicilia, nubi in transito sulla Sardegna con piogge continue fino a sera e notte.

Temperature in aumento specie al centro-sud nei valori massimi.





