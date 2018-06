Ascoli Piceno, è il Veneto ad aggiudicarsi il Trofeo Nazionale Giovanile ''Pinocchio''

Con la regia degli Arcieri Piceni, il supporto del Comitato Regionale Fitarco Marche, il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e della Regione Marche, si è concluso con la vittoria della squadra del Veneto l'edizione 2018 del "Trofeo Pinocchio", la Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù di tiro con l'arco che hanno visto la prima edizione di questa competizione giovanile svolgersi nel 1974 e dalla quale sono usciti fuori Campioni Olimpici del calibro di Marco Galiazzo e Michele Frangilli.

La manifestazione, che vedeva in gara i migliori arcieri delle 21 rappresentative regionali FITARCO appartenenti alle categorie Giovanissimi e Giovanissime (Quarta e Quinta Elementare), di Prima Media e di Seconda Media, hanno dato vita allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli a una competizione che ha visto sfide emozionanti risolte alle ultimissime frecce per definire i podi individuali.

I punteggi ottenuti dagli oltre 230 giovani arcieri in gara hanno poi definito la classifica conclusiva per Regioni che, per la quarta volta da quanto è stato istituito il Trofeo Pinocchio grazie all'accordo tra la Federazione Italiana Tiro con l'Arco e la "Fondazione Carlo Collodi", ha visto sul gradino più alto del podio, dopo i successi consecutivi del 2014, 2015 e 2016, la squadra del Veneto con 5.280 punti, grazie alle prestazioni di Linda Antoniol, Veronica Baldassa, Marianna Bonato, Barnaba Da Villa, Alessio De Simoi, Giulio Furlan, Luna Niero, Keiran Shkora, Martina Sona, Elisa Tomba, Matteo Uvaldi e Francesco Zaghis.

In seconda posizione il Piemonte con 5.203 punti e sul terzo gradino del podio si piazzano i campioni uscenti della Toscana con 5.156 punti. Il 4° posto va al Lazio (5.043), 5° alla Lombardia con 5.024, 6° all'Emilia Romagna (4.913), 7° al Friuli Venezia Giulia (4.906), 8° alla Sardegna (4.751), 9° alla Liguria (4.717), 10° all'Umbria (4.644), 11° alla Puglia (4.643), 12° alla Calabria (4.594), 13° alla Sicilia (4.569), 14° all'Abruzzo (4.363), 15° alla Campania (4.246), 16° a Trento (4.045), 17° ai padroni di casa delle Marche (3.990), 18° alla Basilicata (3.738), 19° a Bolzano (2.234), 20° al Molise (2.013) e 21° alla Valle D'Aosta (1.722).



LA CLASSIFICA INDIVIDUALE

Al termine delle 48 frecce ad aggiudicarsi il podio individuale nella categoria Ragazzi Seconda Media è Francesco Zaghis (Veneto) con 474 punti, seguito da Nicola Farina (Puglia) con 459 e da Alessandro Caroleo (Calabria) con 455.

La classifica Ragazze Seconda Media vede invece prevalere Alessia D'Errico (Lazio) con 456 punti, al secondo posto Gloria Travasoni (Emilia Romagna) con 453 e terzo posto per Elena Branca (Calabria) con 452.

Il podio Ragazzi Prima Media vede vincere l'oro Fabrizio Aloisi (Piemonte) con 459 punti, argento per Keiran Shkora (Veneto) con 458 e bronzo per Mattia Sordini (Abruzzo) con 457.

Tra le Ragazze Prima Media sale sul gradino più alto del podio Irene Riguer (Sardegna) con 445, secondo posto per Valentina Dicorato (Puglia) con 444 e terza piazza per Luna Niero (Veneto) con 442.

La classifica Giovanissimi Maschile (dedicata ai giovani arcieri della quarta e quinta elementare) vede vincere l'oro ad Alessandro Nicolò Dimitri (Friuli Venezia Giulia) con 463 punti, argento per Mario Gasparotto (Friuli Venezia Giulia) con 455 e bronzo per Lorenzo Vetere (Puglia) con 452.

Il podio Giovanissimi Femminile ha visto invece in cima al podio Anastasia Poerio Piterà (Calabria) con 461 punti, seguita da Natalia Tassone (Calabria) con 459 e da Martina Sona (Veneto) con lo stesso punteggio ma con un minor numero di X.



YOUARCO SUPERA 1 MILIONE DI VISUALIZZAZIONI

La manifestazione svolta ad Ascoli Piceno ha segnato un importante record: YouArco, il canale youtube ufficiale della FITARCO con questa gara trasmessa in diretta ha infatti superato 1 milione di visualizzazioni.



ALBO D'ORO “TROFEO PINOCCHIO”

2010 Piemonte

2011 Lombardia

2012 Piemonte

2013 Lombardia

2014 Veneto

2015 Veneto

2016 Veneto

2017 Toscana

2018 Veneto













