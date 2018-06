Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 22 Giugno

Ascoli



Tempo asciutto al mattino con nubi sparse e schiarite, peggiora con acquazzoni e temporali anche intensi tra pomeriggio e sera. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.

Marche

Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Maltempo al pomeriggio con acquazzoni e temporali diffusi su tutta la regione, localmente anche intensi. Fenomeni anche nelle ore serali prima di un generale miglioramento atteso dalla notte.

Italia

Acquazzoni e temporali al Nord al mattino, specie tra Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, con il maltempo che al pomeriggio interesserà anche Pianura Padana, Appennini e Alpi occidentali. Tempo in miglioramento dalla serata con ampi spazi di sereno dalla nottata. Maltempo al Centro Italia a partire dalle ore pomeridiane con acquazzoni e temporali intensi specie sull’Adriatico, sugli Appennini e sulle zone interne di Toscana e Lazio. Fenomeni in attenuazione dalla serata, cieli sereni o poco nuvolosi sulle coste Tirreniche. Tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali nelle ore diurne, salvo qualche pioggia al pomeriggio sulle zone interne peninsulari e della Sicilia. Peggiora sull’Adriatico in serata con fenomeni anche intensi specie su Molise e Puglia.

Temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.



