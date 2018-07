Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 4 Luglio

Ascoli

Cieli sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Temperature comprese tra +18°C e +31°C.

Marche

Giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi sia in mattinata che al pomeriggio, innocue nubi in transito sui settori appenninici.

Nazionale

Nubi irregolari in transito al mattino al Nord e deboli piogge associate sulla Liguria, Lombardia e Triveneto, asciutto altrove. Acquazzoni o temporali diffusi al pomeriggio eccetto lungo le coste, piogge anche in serata sul Piemonte e Lombardia. Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi sul versante Tirrenico al mattino, sereni altrove. Sole prevalente anche al pomeriggio e in serata. Tempo stabile e in gran parte soleggiato sulle regioni meridionali con qualche nube in transito sulla Sardegna e lungo le coste durante le ore mattutine. Temperature in lieve aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





