Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 5 Luglio

Ascoli

Giornata all'insegna della generale stabilità sia nelle ore diurne che in quelle serali, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +18°C e +31°C.

Marche

Tempo stabile e soleggiato al mattino mentre al pomeriggio è attesa qualche nube in più sia sulle coste che sulle zone interne ma comunque senza fenomeni. Ampi spazi di sereno nuovamente dalla serata.

Nazionale

Acquazzoni e temporali fin dal mattino al Nord Italia, con fenomeni localmente intensi sui settori centro occidentali. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutte le regioni eccetto la Liguria, con piogge e temporali anche in serata sia sui rilievi che sulle pianure. Tempo stabile al Centro sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento anche compatto specie sul versante Tirrenico nelle prime ore del giorno e poi nuovamente dalle sera e dalla notte. Giornata all'insegna della generale stabilità e del sole prevalente sulle regioni meridionali, con solo qualche nube localmente consistente al mattino sulla Sardegna e poi in transito sulla Sicilia specie nelle ore pomeridiane ma senza fenomeni.

Temperature minime senza variazioni mentre le massime tenderanno ad aumentare al Centro Sud.





