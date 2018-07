Ascoli Piceno, al Forte Malatesta inaugurazione della mostra di Luca Serafini

LA MILANESIANA 2018

Lunedì 16 luglio 2018

LE MOSTRE DELLA MILANESIANA

INAUGURAZIONE – LUIGI SERAFINI.

LE STORIE NATURALI

Vittorio Sgarbi, Luigi Serafini, Stefano Papetti,

Francesca Filauri, Elisabetta Sgarbi

FORTE MALATESTA – ore 11.30

Via delle Terme 14, Ascoli Piceno

Intervengono

Vittorio Sgarbi

Luigi Serafini

Stefano Papetti Curatore collezioni comunali di Ascoli Piceno

Introduce Francesca Filauri

Con un intervento di Elisabetta Sgarbi

In collaborazione con Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Arquata del Tronto, Intesa SanPaolo, Fondazione Sgariglia, Fainplast, Fondazione CARISAP, Circolo Culturalmente Insieme

TI HA UCCISO LA SICILIA TRAVOLTA

DALL’ITALIA.

A 50 ANNI DAL ’68, IL TERREMOTO DEL BELICE.

EPICA, DESTINO E VITA DI LUDOVICO CORRAO,

IL RICOSTRUTTORE

Pietrangelo Buttafuoco

TEATRO DEI FILARMONICI – ore 21

Via delle Torri, Ascoli Piceno

di Pietrangelo Buttafuoco

Liberamente tratto dal poemetto I funerali di Ludovico Corrao di Emilio Isgró

Con Mario Incudine, Pietrangelo Buttafuoco, Kaballà e Antonio Vasta

Musiche Mario Incudine, Kaballà e Antonio Vasta

Mise en espace Mario Incudine

LABYRINTH

Concerto

Paola Prestini

Jeffrey Zeigler

Introduce Francesca Filauri

Con un intervento di Elisabetta Sgarbi

In collaborazione con Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Arquata del Tronto, Intesa SanPaolo, Fondazione Sgariglia, Fainplast, Fondazione CARISAP, Circolo Culturalmente Insieme

Seconda e ultima giornata di appuntamenti per La Milanesiana – ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, promossa da Comune di Milano e organizzata da I Pomeriggi Musicali/Teatro dal Verme – nella sede inedita di Ascoli Piceno. Prosegue così questa nuova importante collaborazione con Regione Marche: un omaggio una terra ferita in profondità dal terremoto, attraverso spettacoli che rientrano nell’ambito del progetto

Marche inVita

Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma.

Alle 11.30 inaugura, al Forte Malatesta, Luigi Serafini. Le storie naturali: un percorso nella fantasia dell’autore del Codex Seraphinianum, che espone sette grandi tavole dedicate alle Storie Naturali di Jules Renard. Grazie all’immaginazione surreale e visionaria dell’artista, la natura prende vita e diventa personaggio, ambiente, storia. In esse, inoltre, Serafini racconta anche del suo legame personale e artistico con le Marche. All’inaugurazione partecipano Luigi Serafini, Vittorio Sgarbi e Stefano Papetti, curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno. Con un intervento di Elisabetta Sgarbi. Introduce il notaio Francesca Filauri, promotrice di iniziative di solidarietà a favore delle zone colpite dal terremoto del 2016, e, da tempo, di iniziative culturali in campo artistico, letterario e teatrale attraverso il Circolo letterario “Cultural-mente Insieme” di cui è fondatrice e presidente.

Alle 21, l’appuntamento è con l’ultima serata in programma al Teatro dei Filarmonici, restituito alla città il maggio scorso dopo i lavori di restauro. Dopo il successo dello scorso 9 luglio alla Centrale dell’acqua di Milano, viene riproposto questa sera lo spettacolo Ti ha ucciso la Sicilia travolta dall’Italia. A 50 anni dal ’68, il terremoto del Belice. Epica, destino e vita di Ludovico Corrao, il ricostruttore, di Pietrangelo Buttafuoco. Lo spettacolo è liberamente tratto dal poemetto di Emilio Isgró I funerali di Corrao, deputato regionale della Dc negli anni Cinquanta, poi senatore comunista e per vent’anni sindaco di Gibellina, in Sicilia, assassinato – ormai ottantaquattrenne – dal suo badante bengalese. Con Mario Incudine, Pietrangelo Buttafuoco, Kaballà e Antonio Vasta.

A chiudere la serata il concerto Labirynth, con Paola Prestini, tra i 35 migliori compositori donna di musica classica (The Washington Post) e tra i 100 migliori compositori nel mondo secondo (National Public Radio), e Jeffrey Zeigler, uno dei violoncellisti più versatili del nostro tempo, acclamato per il suo estro indipendente, improvvisatore unico nel suo genere e per otto anni membro del rinomato Kronos Quartet. Interviene alla serata Elisabetta Sgarbi.

Come già in apertura alla serata di ieri, anche lo spettacolo di questa sera sarà preceduto da un video, firmato da Tullio Pericoli: la sua testimonianza per le terre marchigiane ferite dal terremoto, realizzata con opere ispirate al paesaggio sconvolto dal sisma.

Appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

