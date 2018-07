Fondazione Carisap, progetto ''Non Solo Anziani'' al Centro Primavera di San Benedetto

Il giorno 14 Luglio 2018 al Centro Primavera di San Benedetto del Tronto in via Piemonte 124/b si svolgerà la Prima grigliata con i Nonni”, organizzata dalla cooperativa sociale La Picena con la collaborazione della Associazione Antoniana Eventi e del Comitato di Quartiere di Sant'Antonio.

A partire dalle ore 16.30 sarà offerta agli ospiti del Centro, loro familiari e a tutti coloro che vorranno partecipare, un’occasione di convivialità con degustazioni preparate dagli operatori del centro insieme ai volontari dell'Associazione Antoniana Eventi e al Comitato di Quartiere oltre ad animazioni e canti popolari.

Tale iniziativa rientra nel progetto “Non Solo Anziani” promosso dalla Cooperativa Sociale La Picena e realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il progetto prevede una gestione in rete con diversi partner co-attuatori: Associazione IRIS Insieme a te-onlus, Associazione Sinestesie, Asur, Avulss, Associazione C.Ha.P.P., Comune di San Benedetto del Tronto, Associazione Sulle Ali dell'Amore, SPI, Università della Terza Età, Associazione Antoniana Eventi e Comitato di quartiere.

Il progetto “ Non Solo Anziani ” si propone di migliorare la qualità della vita degli anziani e delle proprie famiglie attraverso la presa in carico degli ospiti in particolare di quelli non autosufficienti del Centro Primavera di San Benedetto del Tronto, proponendo servizi quali assistenza sociale e sanitaria, supporto psicologico, attività ricreative e di inclusione sociale anche all'esterno del centro per far vivere loro momenti di convivialità e farli sentire parte integrante della vita della comunità.

