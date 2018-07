La Notte dei Desideri, il 27 Luglio 180 km di costa marchigiana uniti in un evento di luci

È la serata più attesa dell’estate marchigiana, sicuramente la più estesa: da Gabicce a San Benedetto del Tronto. Promossa dalla Regione Marche, l'intera costa marchigiana festeggerà gli eventi proposti da ogni singolo comune per celebrare la piacevolezza della vacanza al mare e nei territori dell’entroterra marchigiano: 18 comuni coinvolti, con un programma fittissimo comprendente oltre 35 eventi, tra teatro.musica, esperienze culinarie, intrattenimenti per i bambini, mostre fotografiche, recital, presentazioni di libri e naturalmente…… l'osservazione dell'eclissi totale di luna, il fenomeno di eccezionale bellezza che si affianca alla Notte dei Desideri 2018.



Le radio più ascoltate della riviera saranno in collegamento tra loro e in onda per la notte dei desideri coinvolgendo il pubblico di tutta la costa: Radio Fano, Radio Arancia, Radio Linea e Radio Azzurra accompagneranno in diretta tutti gli eventi della riviera e distribuiranno, dalle loro postazioni alcuni gadget ai più fortunati ascoltatori.

A Porto Recanati LA NOTTE DANZA . A partire dalle ore 21.00 fino alle ore 24.00 – presso il Kursaal Lido e Lungomare Lepanto un “concentrato di ottima danza” di tutti gli stili, dal moderno, jazz, al classico, dall’hip hop al contemporaneo, danza acrobatica, cheerleading zumba, saltarello marchigiano,

A seguire lo spettacolo del Lancio delle lanterne

CENA A PIEDI NUDI SULLA SABBIA a Civitanova Marche, dove il Dress Code richiesto è assolutamente Bianco. La movida civitanovese si farà riconoscere: mercatini, intrattanimenti per i bambini e speciali Menù del Desiderio vivacizzeranno la già vitalissima spiaggia dall'ora dell'aperitivo fino a mezzanotte, quando uno spettacolo di fuochi d'artificio ed il lancio delle lanterne dei desideri, completeranno la serata in spiaggia

Porto Sant’Elpidio organizzerà l'Arena Beach Soccer presso l'Arena Orfeo Serafini, sul lungomare. Dalle ore 23.00 è previsto il suggestivo lancio delle lanterne luminose

Eventi di intrattenimento per I bambini sono previsti per l'intera serata

All'insegna dell comicità la serata di Porto San Giorgio . Grazie al Duo “ Istanbul Kebab” formato da Gianluca De Angelis e Silvio Cavallo, direttamente da Zelig . Lo spettacolo si intitola PANNA FREDDA . La loro comicità è surreale, sottile e intelligente. Inizio ore 21.00

Il Comune di Fermo vive la Notte dei Desideri in due tranche principali. La prima, presso il Borgo di Torre di Palme dalle ore 18.00 in poi con I Menù del Desiderio presso I ristoranti aderenti e lo spettacolo EROI E SACERDOTESSE: I PICENI DELL’AGER PALMENSIS e la seconda nel Centro storico di Fermo dalle ore 21,30 in poi con l'apertura della 37° Edizione della Cavalcata dell’Assunta

MOONDANCE sulla Spiaggia di Pedaso, con Party in spiaggia e musica live, DJ set dopo le ore 23.00. Anche a Pedaso I ristoranti potranno offrire il loro personalissimo Menù del Desiderio

Uno sguardo ad Oriente, sarà il tema trattato a Cupra Marittima, dove dalle ore 21,30 in poi il Centro Arti D'oriente, con l' Accademia del Maestro Giuseppe Giosuè, mostreranno Arti Marziali, Cultura, Tradizioni, Folklore orientali. Seguirà il tradizionale lancio delle lanterne

Grottammare dedica la sua notte dei Desideri a “LA SIGNORA DELLA NOTTE “. Dalle ore 21.30, sulla Terrazza dell’Ospitale Casa delle Associazioni – Vecchio Incasato, sarà possibile osservare le meraviglie del cosmo ed in particolare la luna Rossa, grazie ad un telescopio a disposizione del pubblico presente . Anche Grottammare termirà la serata con il lancio delle lanterne

Sempre fittissimo il calendario degli eventi di San Benedetto del Tronto la cui Notte dei Desideri in realtà avrà inizio già dalle ore 16.00 con iniziative che si susseguiranno fino a mezzanotte: la FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA in area portuale e centro cittadino; i TESORI IN CENTRO presso viale Secondo Moretti, piazza Matteotti, via XX Settembre, il NEON FESTIVAL PREVIEW nella parte alta del paese presso la Torre dei Gualtieri

E due eventi culturali

ore 21.00 RECITAL DEL MARE presso la Banchina Malfizia

ore 21.30 INCONTRI CON L’AUTORE presso Palazzina Azzurra Enrico Vanzina presenta “La sera a Roma”

