Atletica leggera, anche l'ascolano Di Marco convocato per gli Europei di Berlino

L’azzurro dona alle Marche dell’atletica. Dopo gli ottimi risultati nelle recenti rassegne internazionali giovanili, arrivano le convocazioni per l’appuntamento principale dell’anno: i Campionati Europei di Berlino, dal 6 al 12 agosto, e sono stati chiamati a indossare la maglia della Nazionale diversi portacolori della regione. Nella capitale tedesca difenderà il suo titolo continentale del salto in alto l’anconetano Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Faranno parte della squadra italiana due giovanissimi che si sono messi in mostra ai Mondiali under 20: sugli 800 metri il 19enne Simone Barontini (Sef Stamura Ancona), quinto nella finale iridata anche se frenato dalla caduta di un avversario, e la neoprimatista nazionale juniores dei 400 metri Elisabetta Vandi, 18enne pesarese dell’Atletica Avis Macerata, convocata per la staffetta 4x400 azzurra. Poi altri atleti entrati nei gruppi sportivi militari: il maceratese Michele Antonelli (Aeronautica), proveniente dall’Atletica Recanati, sarà al via nella 50 chilometri di marcia, quindi il vicecampione europeo under 23 dei 3000 siepi Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) che arriva dal Cus Camerino, per arrivare ai due specialisti del lancio del disco, l’umbro Giovanni Faloci (Fiamme Gialle) che gareggia per l’Atletica Avis Macerata nelle competizioni per società e l’ascolano Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro).







