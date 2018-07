Ascoli Calcio, è Brosco la prima scelta di mister Vivarini per rinforzare la difesa

E' Riccardo Brosco la prima scelta del nuovo tecnico dell'Ascoli Calcio Vincenzo Vivarini per rinforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2018/2019. Sono a buon punto le trattative tra i dirigenti bianconeri e l'Hellas Verona, club con cui il possente centrale nato il 3 Febbraio 1991 ha un contratto fino al 30 Giugno 2020. Proprio in questi momenti si sta discutendo sulla formula dell'operazione, che molto probabilmente sarà a titolo definitivo. C'è ottimismo sul fatto che la trattativa possa andare in porto anche se ancora non è stata trovata la quadratura del cerchio.

Brosco, alto 190 centimetri, abilissimo nel gioco aereo, di piede destro ed assistito dalla Reset Group di Davide Lippi, vanta ben 233 presenze con 11 reti nel campionato di Serie B con le maglie di Triestina, Pescara, Ternana, Latina e Carpi. Proprio nelle file del Latina, nel torneo cadetto 2016/2017, è stato allenato da Vincenzo Vivarini nel contesto di una stagione chiusa con 26 gettoni di presenza e 4 gol contro Novara, Ternana, Verona e Spezia. Il 3 Aprile 2017, nel match contro il Cittadella, accusò un brutto infortunio con la rottura del del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Ritornò poi in campo ad inizio Settembre 2017 con la maglia del Carpi, squadra con cui ha messo a referto 28 presenze tra campionato e Coppa Italia. Dallo scorso 7 Luglio il difensore romano è in ritiro a Primiero, in Trentino, agli ordini del nuovo allenatore del Verona Fabio Grosso, anche se il club gialloblù lo considera a tutti gli effetti in uscita.





