San Benedetto: incontro informativo ''Anziani, truffe e raggiri. Come tutelarsi''

Nell’ambito dell’iniziativa Mano a Mano Incontriamoci, incontri di socializzazione, informazione e sensibilizzazione dedicati alla terza età, sostenuta dalla Regione Marche e patrocinata dai Comuni di Grottammare, Monteprandone e San Benedetto del Tronto, è in programma il secondo appuntamento del calendario “i mercoledì di MANO a MANO”.



Mercoledì 25 luglio: “ANZIANI, TRUFFE E RAGGIRI. COME TUTELARSI” incontro di informazione dedicato alla terza età, sul tema della sicurezza. Consigli e accorgimenti da usare in casa e fuori, per non cadere nella rete dei malfattori!

Gli incontri, hanno l’obiettivo di informare la popolazione anziana, sensibilizzare le famiglie e allo stesso tempo creare momenti di aggregazione, relazione e di confronto. Appuntamento, dalle ore 10.00, presso la sede della cooperativa Mano a Mano in via N. Tommaseo 30 a San Benedetto. Per info 0735 500358 ore ufficio.