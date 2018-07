Mangialonga Picena 2018, un pieno di sapori ed emozioni per la quinta edizione

Non ha tradito le attese la quinta edizione della Mangialonga Picena, la passeggiata enogastronomica che ogni estate porta centinaia di enoturisti, food lovers e amanti della natura a trascorrere una giornata immersi nel verde e nei sapori tipici delle colline di Offida (Ascoli Piceno). Domenica 22 luglio gli 800 partecipanti all’evento, sold out già da fine maggio, hanno incontrato chef, vignaioli e artigiani del gusto lungo un percorso lungo 6,5 km, sperimentando i prodotti del territorio interpretati in chiave contemporanea e abbinati ai vini autoctoni del sud delle Marche.



Tra un calice di Offida Pecorino Docg e Rosso Piceno Dop, assaggi gourmet e tanta musica l’Associazione Picenum Tour, organizzatrice dell’evento, ha raccontato le tradizioni del mare, della collina e della campagna picene e le innovazioni contemporanee della cucina locale favorendo l’incontro con chi si prende cura del territorio e ne porta avanti la valorizzazione quotidianamente. Neanche la pioggia, caduta a scrosci durante il pomeriggio, è riuscita a fermare l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno proseguito lungo il cammino arrivano fino al centro storico di Offida per la festa finale.

“Il buon esito della Mangialonga Picena – sottolinea l’Associazione Picenum Tour – è frutto di un lungo lavoro e della collaborazione di tanti professionisti, volontari e sponsor che ogni anno investono tempo e risorse per accogliere al meglio chi decide di scoprire il nostro territorio. E’ un progetto che ogni anno cresce e si rinnova mese dopo mese arrivando a essere nelle ultime settimane un’esperienza totalizzante per chi decide di farne parte, contribuendo in modo unico al successo della manifestazione”.

La Mangialonga Picena 2018 è stata realizzata grazie al sostegno e alla collaborazione di Banca Popolare di Spoleto, Olio Evo di Tenuta 100 Torri, Studio ETA, Colorificio Pezzoli, Amadio Abbigliamento, La tua casa, Cascioli Auto, Vipa, Mangialonga, Progetto Packing, Ma&de, Rastal, La bontà dei colli, Sara Assicurazioni, TECNO group, Grafiche Tacconi, Bibite Paoletti, Promediart Web Solutions, La Bottega di Archimede. L’evento è patrocinato dai Comuni di Ascoli, Offida e Grottammare.