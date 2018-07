Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 26 Giugno

Ascoli

Sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio sono possibili acquazzoni anche a carattere di temporale. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +19°C e +30°C.

Marche

Tempo stabile e soleggiato prima che l'instabilità tenda ad aumentare al pomeriggio sulle zone interne con acquazzoni e temporali anche intensi. Fenomeni residui in serata sugli Appennini, più asciutto sulle coste con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Acquazzoni e temporali al Nord ad iniziare dal pomeriggio, con fenomeni in formazione su Alpi e Appennini i quali potranno sconfinare in serata verso le zone limitrofe. Residui fenomeni anche in nottata mentre rimarrà più asciutto sulle coste. Sole prevalente al Centro Italia nella prima parte della giornata prima che l'instabilità tenda ad aumentare sulle zone interne a partire dal pomeriggio con acquazzoni e temporali anche intensi. Fenomeni in esaurimento dalla sera, ampie schiarite sempre sul litorale sia tirrenico che adriatico. Tempo instabile al pomeriggio sulle regioni meridionali, con possibili piogge e temporali specie sulle zone interne peninsulari. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata con ampi spazi di sereno alternati solo a qualche nube sparsa.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





