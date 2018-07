Ascoli Piceno: atletica, giovani in forma al festival delle prove multiple

Ancora buoni risultati per i giovani atleti delle Marche. Stavolta arrivano dal Festival delle prove multiple svolto ad Ascoli Piceno, valido anche come campionato regionale cadetti. Nel pentathlon si conferma protagonista Martina Cuccù per un nuovo progresso del suo record marchigiano under 16. La 15enne dell’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti si porta a 4358 punti, esattamente 150 in più rispetto alla gara di fine aprile a San Benedetto del Tronto. Molto buone le sue prestazioni in quattro specialità: 80 ostacoli in 11”66 (-0.2), alto con 1.62, quindi 5.42 (+1.0) nel lungo e 1’40”88 sui 600 metri, invece da migliorare il giavellotto con 24.88. Sul podio anche Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese, 3170) e la sorella Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), di un anno più piccola, terza con 3161. Al maschile nell’esathlon cadetti festeggia il titolo regionale Filippo Danieli (Atl. Fabriano, 2944) davanti a Simone Guidotti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti, 2863) e Daniele Rossi (Collection Atl. Sambenedettese, 2617) nella gara vinta dall’umbro Niccolò Mariani (Atl. Avis Narni, 3046).



Tra gli under 18 i portacolori del Team Atletica Marche si candidano per un posto alle finali nazionali di società grazie alle prestazioni di quattro allievi: l’osimano Emanuele Ghergo (5029) e il filottranese Lorenzo Falappa (2776) nel decathlon, le osimane Irene Pesaresi (3684) e Giulia Tonti (3544) nell’eptathlon. In una gara extra, la vicecampionessa europea under 18 dei 400 ostacoli Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) avvicina il record personale sui 200 metri con 25.63 (-0.7). Il presidente della Tam, Pasquale Del Moro, sottolinea: “Meritano un doveroso ringraziamento l’Asa Ascoli Piceno, che ha organizzato la manifestazione, e il Comitato regionale FIDAL Marche per il supporto, oltre ai tecnici delle prove multiple che seguono gli atleti in questa disciplina così importante per la formazione dei ragazzi, soprattutto a livello giovanile”.

RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2018/REG18485/Index.htm





Terminillo: due vittorie per le Marche

Terza posizione nella classifica a squadre, con cinque piazzamenti sul podio individuale: due vittorie e tre secondi posti. Questo il bilancio della trasferta per gli under 18 delle Marche nell’incontro interregionale “Sulla vetta del Terminillo”, a più di 1500 metri di altitudine. A conquistare il successo nel salto in alto è la filottranese Benedetta Trillini (Team Atl. Marche) a quota 1.72 per battere la toscana Idea Pieroni che ha sfiorato il podio ai recenti Europei di categoria (quarta in finale). Una bella doppietta marchigiana sui 100 metri, con la vittoria di Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati) in 12”26 controvento (-2.0) seguita dalla sangiorgese Greta Rastelli (Team Atl. Marche), seconda con 12”41. Al secondo posto anche entrambe le staffette miste, con frazioni crescenti di 100, 200, 300 e 400 metri: gli allievi Guido Catalano (Sport Atl. Fermo), Francesco Ghidetti (Atl. Fabriano), Alfredo Santarelli (Sport Atl. Fermo), Francesco Gagliardi (Mezzofondo Club Ascoli) in 2’06”16 e le allieve Greta Rastelli (Team Atl. Marche), Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati), Irene Pesaresi (Team Atl. Marche), Lara Prosperi (Collection Atl. Sambenedettese) con 2’21”77. Il trofeo va ai padroni di casa del Lazio, davanti a Toscana, Marche e Abruzzo.

RISULTATI

Uomini. 100 (-0.4): 7. Nikolas Corvatta (Atl. Avis Macerata) 11”70; 8. Guido Catalano (Sport Atl. Fermo) 11”86; 200 (-0.2): 4. Alfredo Santarelli (Sport Atl. Fermo) 23”20; 6. Francesco Ghidetti (Atl. Fabriano) 23”46; 400: 5. Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) 55”12; 800: 4. Francesco Gagliardi (Mezzofondo Club Ascoli) 1’59”68; 6. Simone Pulcini (Asa Ascoli Piceno) 2’06”45; alto: 5. Lorenzo Falappa (Team Atl. Marche) 1.80; 7. Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi) 1.75; giavellotto: 4. Leonardo Burroni (Sef Stamura Ancona) 47.78; 6. Luigi Casadei (Sef Stamura Ancona) 44.33; staffetta 100+200+300+400: 2. Catalano, Ghidetti, Santarelli, Gagliardi 2’06”16.

Donne. 100 (-2.0): 1. Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati) 12”26; 2. Greta Rastelli (Team Atl. Marche) 12”41; 200: 4. Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona) 26”35 (-0.2); 6. Elvira Yeabarth (Sport Atl. Fermo) 27”05 (+1.1); 400: 5. Irene Pesaresi (Team Atl. Marche) 1’01”19; 6. Lara Prosperi (Collection Atl. Sambenedettese) 1’02”11; 800: 6. Francesca Vallorani (Asa Ascoli Piceno) 2’24”60; rit. Anna Maria Pennesi (Atl. Civitanova); alto: 1. Benedetta Trillini (Team Atl. Marche) 1.72; 4. Chiara Raccosta (Atl. Civitanova) 1.63; giavellotto: 4. Angelica Mei (Sef Stamura Ancona) 33.27; 7. Benedetta Saracchini (Atl. Osimo) 26.68; staffetta 100+200+300+400: 2. Rastelli, Mogliani Tartabini, Pesaresi, Prosperi 2’21”77.

RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2018/REG17005/Index.htm