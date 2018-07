San Benedetto del Tronto, al ''Maggioni'' incontro con il giornalista di Sky Sport Alciato

Alessandro Alciato presenterà il libro “Demoni” venerdì 27 luglio alle 18 al Circolo tennis "Maggioni". Converserà con l'autore la giornalista Vanessa Leonardi. Evento organizzato dall’Associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” dalla Libreria “La Bibliofila” con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

L'AUTORE



Giornalista e scrittore, Alciato è inviato speciale di Sky Sport, tv per la quale segue tutti i principali eventi legati al calcio: tra gli altri, ha seguito gli ultimi 3 campionati mondiali (Germania 2006, Sudafrica 2010 e Brasile 2014) e le ultime 5 finali di Champions League. È coautore delle autobiografie di Carlo Ancelotti (Preferisco la coppa), Stefano Borgonovo (Attaccante nato), Andrea Pirlo (Penso quindi gioco), Walter Mazzarri (Il meglio deve ancora venire), Massimo Ferrero (Una vita al massimo). I suoi libri sono tradotti in più di dieci Paesi.

IL LIBRO



Alciato narra 13 straordinarie storie di grandi protagonisti del mondo del calcio che hanno affrontato e vinti i propri demoni: Balotelli, Buffon, Cassano, Coulibaly, Ibrahimović, Kaladze, Mihajlović, Pisacane, Quagliarella, Romero, Sacchi, Shevchenko, Verratti

Questo libro dà voce, una voce intima e profonda, ai protagonisti del calcio, offrendo un’immagine assolutamente inedita di un mondo di cui conosciamo quasi soltanto i successi, le glorie, le emozioni collettive. Demoni riesce a far luce sui «fantasmi», sui momenti bui che i più celebri calciatori, allenatori e dirigenti hanno dovuto sconfiggere: l’ucraino Andriy Shevchenko, Pallone d’Oro nel 2004, racconta la sua fuga da Chernobyl; Gigi Buffon, da molti considerato il più grande portiere di sempre, la sua depressione; il burbero allenatore Siniša Mihajlović la guerra dei Balcani; il centrocampista Marco Verratti il terremoto dell’Aquila; il promettente giocatore senegalese Mamadou Coulibaly il suo drammatico viaggio in barcone per raggiungere l’Europa...

Demoni è un libro carico di potenza e fascino, che ci rivela aspetti inediti e sorprendenti dei principali protagonisti dello sport più amato del mondo.





© Riproduzione riservata