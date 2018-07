Il Grand tour delle Marche approda a Montappone, capitale del cappello

A Montappone, il 28 e 29 Luglio, ci si immerge nelle atmosfere di una vera e propria capitale eu-ropea… del copricapo! Il Grand Tour delle Marche rende onore al suggestivo centro fermano, “capoluo-go” del distretto del cappello, e propone a turisti e viaggiatori italiani ed internazionali un fine settima-na a contatto con il “saper fare” più autentico del territorio marchigiano.

Promossa dal Comune di Montappone in collaborazione con la Pro Loco, Il Cappello di Pa-glia è la festa che celebra le virtù di un oggetto che è tradizione, creatività e glamour. Siamo nell’alta collina del Fermano, nel distretto che sulla paglia, elemento fondamentale della civiltà contadina, ha costruito l’epopea dell’eleganza e della moda con i copricapo apprezzati da vip e influencer di tutto il mondo.

Da non perdere la visita al “Museo del Cappello” e all’inconsueta “Mostra del Cappellaio Pazzo”. Per i più curiosi ci sarà la possibilità di cimentarsi nella lavorazione della paglia con la sapiente assi-stenza delle pagliarole di Montappone, divenute nel tempo vere e proprie star della manualità tradi-zionale marchigiana.

Dress code “cappello” per l’apericena di sabato, con passeggiata verso il centro storico e de-gustazione dinanzi allo scenografico spettacolo offerto dai Monti Sibillini, affacciati da Palazzo Ric-cucci, rigorosamente con il copricapo! Ad animare le atmosfere del borgo, ci saranno sfilate, fuochi pirotecnici, musiche popolari e l’opportunità di degustare le pietanze della cucina locale.

Sulla piattaforma "tipicitaexperience.it" e sull'app di Tipicità tutte le info per costruire la pro-pria esperienza di viaggio, percorrere itinerari di shopping aziendale nei "santuari della moda", gusta-re cibi antichi direttamente nei luoghi di produzione. E… non solo cappello, ma tante altre produzioni di alta gamma, selezionate in collaborazione con Coldiretti, CNA e Confartigianato.





