Offida, sabato 28 Luglio Nico Stufano al Marche Jazz Wine Festival

Nico Stufano all’ultima serata di Marche Jazz Wine Festival. Sabato 28 luglio il chitarrista di Giovinazzo si esibirà nel sul live “Episodi” (che presto diventerà un disco) insieme a due percussionisti, Cesare Pastanella e Pippo D’Ambrosio. Stufano sarà l’artista di maggior rilievo del festival e regalerà a tutti gli amanti della chitarra e dell’improvvisazione, una serata imperdibile.



Nico Stufano è un chitarrista e compositore autodidatta, le sue prime influenze musicali risalgono al rock anni Settanta, per poi proseguire attraverso il jazz, il blues, la musica classica ed il pop. Ha partecipato a diversi progetti discografici e live con varie formazioni. È autore di due albums in veste di leader: "Trace of Jazz" e "Waiting for...”, accolti favorevolmente dalla critica internazionale. Docente di chitarra presso St.Louis College of Music (Roma) ha tenuto stage in vari istituti musicali in Italia e all'Estero sul tema "L'improvvisazione Contemporanea".

Si ricorda che al Marche Jazz Wine Festival di potranno degustare le tipicità enogastronomiche nei ristoranti del centro o nelle cantine (con l’acquisto della sacca con il calice all’ingresso della città o in Piazza del Popolo.

Programma per Sabato 28 luglio

Nat&George (Via San Martino)

Bear Trio (Piazza del Popolo)

Giacinto Cistola Quartet (Corso Serpente Aureo)

Jazz Meets Classic (Torrione)

Nico Stufano Trio (Piazza del Popolo)

Marco Bollettini Quartet (Largo della Musica)

Roberto Zechini Quartet (Piazza Forlini)

Valeria Svizzeri Trio (Enoteca Regionale)